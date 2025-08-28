Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силы станет больше, а времени уйдёт меньше — всё благодаря этому упражнению

Спорт

Знаете ли вы, что одно упражнение способно заменить целую тренировку? Трастеры — именно такие. Они сочетают приседания и жим над головой, заставляя работать сразу несколько групп мышц: ноги, ягодицы, корпус и плечи.

Тренировка со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка со штангой

Почему трастеры так эффективны

  • Комплексная нагрузка. Во время выполнения вы задействуете квадрицепсы, ягодицы, пресс, плечи и даже трицепсы.
  • Экономия времени. Когда нет возможности провести долгую тренировку, трастер помогает нагрузить всё тело сразу.
  • Польза для здоровья. Улучшается плотность костей, укрепляются суставы, ускоряется метаболизм.
  • Кардионагрузка. Интенсивное выполнение увеличивает пульс, что положительно влияет на сердце и сосуды.

Как правильно выполнять трастеры

Лучше всего начинать с лёгкого веса и отрабатывать технику. Это убережёт от травм и позволит быстрее прогрессировать.

Вариант с гантелями

  1. Встаньте прямо, стопы на ширине плеч.
  2. Держите гантели на уровне плеч, ладони смотрят внутрь.
  3. Сделайте присед, колени над стопами, спина ровная.
  4. На подъёме выжмите гантели над головой.
  5. Вернитесь в исходное положение. Повторите 8 раз.

Вариант со штангой

  • Новичкам — только пустой гриф.
  • Хват чуть шире плеч, большие пальцы снизу.
  • Приседайте, удерживая корпус ровным.
  • На подъёме выжмите штангу над головой и аккуратно верните вниз.
  • Сделайте 8 повторений.

Сплит-приседания с гантелями

  1. Держите гантели у плеч.
  2. Сделайте шаг назад одной ногой.
  3. Опуститесь почти до касания коленом пола.
  4. Поднимитесь и одновременно выжмите гантели вверх.
  5. По 8 повторов на каждую ногу.

Советы для максимальной пользы

  • Двигайтесь плавно, не делая пауз внизу или вверху.
  • Следите за дыханием: вдох на приседе, выдох при жиме.
  • Подъём выполняйте за счёт ног и ягодиц, а не только плеч.
  • Не позволяйте штанге уйти вперёд — это опасно для спины.
  • Освойте технику на пустом грифе, прежде чем увеличивать вес.
  • Лучше всего заниматься с тренером или хотя бы посмотреть обучающие видео.

Трастеры — это простое, но мощное упражнение, которое одновременно развивает силу, выносливость и подвижность. Освоив технику и постепенно увеличивая нагрузку, вы получите максимум пользы за минимальное время. Главное — выполнять движения правильно и помнить: именно качество техники делает трастеры эффективными и безопасными.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
