Почему спортсмены выбирают компрессионную одежду— секрет в каждой тренировке

Что объединяет профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни? Не только тренировки и питание, но и правильная экипировка. Один из самых популярных элементов — компрессионная одежда. Когда-то она использовалась исключительно в медицине, а сегодня стала важной частью спортивного режима.
Эластичные материалы плотно облегают тело, создавая лёгкое давление на мышцы. Это улучшает кровообращение, снижает накопление молочной кислоты и помогает быстрее восстанавливаться после нагрузки. В результате:
Сохраняет свободу движений и нормальное потоотделение, обеспечивая комфорт в любых условиях.
Используются в соревновательных дисциплинах — бег, велоспорт, плавание, конькобежный спорт. Помимо компрессии улучшают аэродинамику.
Подходят для гимнастики, фитнеса, единоборств и кроссфита. Лёгкие, эластичные и не сковывают движения.
Бывают длинные и укороченные. Поддерживают мышцы ног и суставы. Выбирают их как для зала, так и для зимних тренировок.
Носки, гетры, нарукавники — незаменимы во время занятий спортом и в восстановительный период.
Регулярное использование даёт целый комплекс эффектов:
Важно учитывать, что одежда для восстановления должна быть менее плотной, чем для тренировок, иначе можно нарушить кровообращение. Обычно её надевают на 2-4 часа до или после занятий.
Подбор модели — дело индивидуальное. Чтобы одежда действительно помогала, а не мешала, нужно обратить внимание на:
Чрезмерное сдавливание мышц может привести к обратному эффекту — нарушению питания тканей. Поэтому компрессия должна быть комфортной.
Хотя компрессионная одежда популярна среди спортсменов, её активно применяют и в медицине, и в повседневной жизни. Она улучшает самочувствие, повышает выносливость и в целом положительно влияет на качество жизни.
