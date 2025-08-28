Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Лай — это не шум, а полноценный язык: 5 фраз, которые ваша собака говорит вам каждый день
Моторы, которые не ломаются: механики без работы, владельцы без проблем
Прыщи на спине: скрытый побочный эффект лета
Флеболог Авакян: ночные спазмы могут быть связаны с физической нагрузкой и обезвоживанием
Силы станет больше, а времени уйдёт меньше — всё благодаря этому упражнению
Финансовая угроза: в ЮАР прокомментировали слухи об отключении SWIFT
Банка, которая спасает зиму: закуска, что идёт и к мясу, и к картошке — дешево, быстро и надолго
Человек-осьминог выходит в космос: лишние руки могут изменить правила выживания

Почему спортсмены выбирают компрессионную одежду— секрет в каждой тренировке

2:59
Спорт

Что объединяет профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни? Не только тренировки и питание, но и правильная экипировка. Один из самых популярных элементов — компрессионная одежда. Когда-то она использовалась исключительно в медицине, а сегодня стала важной частью спортивного режима.

Спортивная одежда
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивная одежда

Зачем нужна компрессия

Эластичные материалы плотно облегают тело, создавая лёгкое давление на мышцы. Это улучшает кровообращение, снижает накопление молочной кислоты и помогает быстрее восстанавливаться после нагрузки. В результате:

  • выше работоспособность,
  • меньше риск травм,
  • быстрее восстановление после соревнований и интенсивных тренировок.

Виды компрессионной одежды

1. Компрессионное термобельё

Сохраняет свободу движений и нормальное потоотделение, обеспечивая комфорт в любых условиях.

2. Стартовые костюмы

Используются в соревновательных дисциплинах — бег, велоспорт, плавание, конькобежный спорт. Помимо компрессии улучшают аэродинамику.

3. Футболки и топы

Подходят для гимнастики, фитнеса, единоборств и кроссфита. Лёгкие, эластичные и не сковывают движения.

4. Тайтсы

Бывают длинные и укороченные. Поддерживают мышцы ног и суставы. Выбирают их как для зала, так и для зимних тренировок.

5. Аксессуары

Носки, гетры, нарукавники — незаменимы во время занятий спортом и в восстановительный период.

Преимущества компрессионной формы

Регулярное использование даёт целый комплекс эффектов:

  • поддержка мышц и снижение травматизма,
  • нормализация кровообращения,
  • уменьшение вибрации мышц,
  • терморегуляция и контроль потоотделения,
  • выведение продуктов распада, включая молочную кислоту,
  • противоотёчный эффект.

Важно учитывать, что одежда для восстановления должна быть менее плотной, чем для тренировок, иначе можно нарушить кровообращение. Обычно её надевают на 2-4 часа до или после занятий.

Как правильно выбрать компрессионную одежду

Подбор модели — дело индивидуальное. Чтобы одежда действительно помогала, а не мешала, нужно обратить внимание на:

  • удобство посадки,
  • качество материала,
  • плоские швы,
  • бренд и репутацию производителя.

Чрезмерное сдавливание мышц может привести к обратному эффекту — нарушению питания тканей. Поэтому компрессия должна быть комфортной.

Не только спорт

Хотя компрессионная одежда популярна среди спортсменов, её активно применяют и в медицине, и в повседневной жизни. Она улучшает самочувствие, повышает выносливость и в целом положительно влияет на качество жизни.

Уточнения

Компрессионной называют упругую одежду (например, носки, колготки, рукава, чулки и т. д.), которая за счёт плотного облегания обеспечивает сжатие отдельных частей тела и их поддержку.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок
Еда и рецепты
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Бесплатное удобрение под ногами: тайная сила огородных остатков — ботва меняет почву лучше удобрений
Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул
Может, взрыва и не было: симуляции раскрывают альтернативный сценарий рождения мира
Почему даже кофе не спасает от сонливости: в чём скрытая причина
Когда машина едет только на аккумуляторе: сколько километров реально проехать на одном заряде АКБ
Диетологи: завтрак с высоким содержанием белка помогает снизить тягу к сладкому
Неприятный запах исчезает, если вспомнить про этот простой лайфхак
Почему спортсмены выбирают компрессионную одежду— секрет в каждой тренировке
Закат в Дубровнике: как провести вечер на пляже Банье и не упустить магию ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.