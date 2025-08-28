Косметологи скрывали правду: этот вид спорта омолаживает кожу лучше любых кремов

Физическая активность напрямую влияет на состояние кожи, улучшая кровообращение и стимулируя выработку коллагена. Особенно эффективны кардио и силовые тренировки средней интенсивности.

Бег, ходьба, плавание и велосипед активизируют микроциркуляцию, что делает кожу более упругой и свежей. Силовые упражнения с гантелями или собственным весом укрепляют мышцы, подтягивают контуры лица и тела, а сочетание кардио с растяжкой улучшает тонус и эластичность кожи.

Важно также сочетать тренировки с гидратацией и полноценным питанием, включая белок и антиоксиданты.

Регулярная практика помогает не только поддерживать форму, но и визуально "омолаживает" кожу, делая её здоровой и сияющей.

