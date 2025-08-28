Фитнес-тренеры теряют работу: этот способ подтягиваний делает их ненужными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Подтягивания — одно из самых эффективных упражнений для спины, плеч и рук. Однако многие сталкиваются с трудностью: не хватает силы, чтобы подтянуться хотя бы один раз.

Подтягивания в гравитроне
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подтягивания в гравитроне

Ключ к быстрому прогрессу — правильная техника и постепенное увеличение нагрузки.

Начать стоит с подтягиваний с резиновой лентой или на низкой перекладине, когда ноги помогают немного разгрузить вес. Параллельно укрепляют мышцы спины с помощью тяги гантели в наклоне и горизонтальной тяги на тренажёре.

Очень важно концентрироваться на контролируемом движении и полной амплитуде, а не на количестве повторений.

Регулярные тренировки 3-4 раза в неделю, постепенное уменьшение помощи и использование негативных подтягиваний (опускание вниз максимально медленно) ускоряют процесс. Уже через несколько недель большинство новичков замечают существенный прогресс.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
