Фитнес-тренеры теряют работу: этот способ подтягиваний делает их ненужными

Подтягивания — одно из самых эффективных упражнений для спины, плеч и рук. Однако многие сталкиваются с трудностью: не хватает силы, чтобы подтянуться хотя бы один раз.
Ключ к быстрому прогрессу — правильная техника и постепенное увеличение нагрузки.
Начать стоит с подтягиваний с резиновой лентой или на низкой перекладине, когда ноги помогают немного разгрузить вес. Параллельно укрепляют мышцы спины с помощью тяги гантели в наклоне и горизонтальной тяги на тренажёре.
Очень важно концентрироваться на контролируемом движении и полной амплитуде, а не на количестве повторений.
Регулярные тренировки 3-4 раза в неделю, постепенное уменьшение помощи и использование негативных подтягиваний (опускание вниз максимально медленно) ускоряют процесс. Уже через несколько недель большинство новичков замечают существенный прогресс.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом).
