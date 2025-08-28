Тайный враг похудения: что на самом деле замедляет метаболизм и рушит все усилия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Желание сбросить вес связано не только с красотой, но и с заботой о здоровье. Обычно люди опираются на простое правило: расходовать больше калорий, чем потреблять. Но на деле процесс похудения куда сложнее: мозг, обмен веществ и даже тип тренировок влияют на результат.

Тренировки не по плану
Почему худеть сложно

За вес отвечает не только рацион, но и работа мозга. Когда калорий становится меньше, организм начинает "экономить" энергию. В первую очередь расходуется гликоген, затем — жир и мышцы. Потеря мышечной массы замедляет метаболизм и может привести к обратному набору веса. Поэтому важно выстраивать процесс так, чтобы организм сжигал жир, а не мышцы.

Что такое энергия и как её считать

Все процессы в организме работают за счёт энергии, и главным её источником является еда. Калории в продуктах — это, по сути, топливо, которое поддерживает жизнь: помогает сердцу биться, мышцам двигаться и мозгу думать. Энергия уходит на разные задачи:

  • базовый обмен веществ: до 70% всех затрат — дыхание, работа сердца, поддержание жизни в покое;

  • термический эффект пищи: около 10% энергии уходит на переваривание еды;

  • повседневная активность: ещё 10-15% — движение в течение дня, работа, прогулки;

  • спорт и восстановление: около 15% — тренировки и процессы после них.

Для контроля веса используют формулу Харриса-Бенедикта и коэффициент активности. А считать калории удобнее всего через приложения.

Чем помогает спорт

Даже если похудение возможно и без тренировок, спорт даёт серьёзные преимущества:

  • здоровье: регулярная активность снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней мозга;

  • контроль веса: тренировки помогают сохранить мышечную массу и не допустить набора лишнего жира после похудения;

  • внешний вид: мышцы поддерживаются, тело становится подтянутым и рельефным.

Дефицит калорий действительно нужен, но без грамотного питания и физической активности он может привести к обратному результату. Важно худеть так, чтобы организм не только терял вес, но и становился сильнее и здоровее.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
