Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Утренний метеоризм может быть связан с обезвоживанием и пищевыми привычками

Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале

2:18
Спорт

Мечта о рельефном теле объединяет и новичков в фитнесе, и тех, кто давно тренируется. Но ключ к результату — не только в тренировках, а в комплексном подходе: питание, вода, добавки и восстановление играют не меньшую роль.

Приседания с выпадами
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания с выпадами

Вода и рост мышц

Без достаточного количества жидкости процессы восстановления замедляются, а мышцы растут хуже. Жёстких норм нет: количество зависит от веса, климата и уровня активности. Главное правило простое — прислушиваться к жажде и не допускать обезвоживания.

Спортивное питание: нужно ли оно

Белок можно получить из обычных продуктов — курицы, творога, яиц. Но если еды не хватает, на помощь приходят:

  • протеиновые коктейли — 25-30 г белка на порцию, быстро усваиваются;

  • батончики — около 20 г белка;

  • гейнеры — калорийные смеси белков и углеводов;

  • креатин — помогает увеличить силу и объем мышц.

А вот добавки BCAA, несмотря на популярность, реальной пользы для роста мышц не показали.

Что есть для набора массы

В рационе должны быть продукты с достаточным количеством белка и микроэлементов:

  • творог — медленно усваиваемый протеин и кальций;

  • яйца — полный набор аминокислот;

  • куриная грудка — нежирное мясо с высоким содержанием белка;

  • арахисовая паста — источник калорий, магния и фолиевой кислоты.

Вегетарианцы и веганы

Для вегетарианцев всё проще — яйца, рыба и молочные продукты дают нужный белок. Веганам же придётся внимательнее следить за рационом: сочетать бобовые, орехи, киноа, тофу и семена. Иногда стоит подключить добавки после консультации с диетологом.

От чего лучше отказаться

Жёстких запретов нет, но сладкое и продукты с низкой питательной ценностью мешают прогрессу. А вот алкоголь — под строгим запретом: он тормозит восстановление и разрушает мышечные волокна.

Ключ к успеху — баланс. Правильное питание, регулярные тренировки и адекватный отдых помогут постепенно набрать качественную мышечную массу без вреда для здоровья.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Новости спорта
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости Аудио 
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Домашние животные
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
У ЕС почти не осталось санкционных рычагов влияния на Россию
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.