Напиток, который жжёт жир даже в покое: минус 6 кг за месяц и лёгкость на весь день

3:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и не только из-за его бодрящего эффекта. Всё больше исследований и мнений диетологов подтверждают: правильно приготовленный кофе может стать помощником в сохранении стройной фигуры. Главное — знать, как его употреблять и какие добавки усиливают его действие.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чашка кофе

Кофе помогает держать вес под контролем

Кофеин стимулирует работу нервной системы, ускоряет обмен веществ и способствует более активному сжиганию калорий. При этом речь идёт о чистом чёрном кофе — без сахара, молока или сиропов.

"Чистый кофе запускает процессы термогенеза, а значит, организм тратит больше энергии даже в состоянии покоя", — пояснил диетолог Майкл Дженкинс.

Именно поэтому чашка бодрящего напитка утром может не только пробудить, но и помочь постепенно снижать вес при условии сбалансированного питания.

Специи как усилитель эффекта

Одним из самых действенных дополнений считается корица. Она не только придаёт напитку приятный аромат, но и усиливает его жиросжигающие свойства.

Корица активизирует термогенез — процесс выработки тепла организмом, во время которого расходуется больше калорий.

Специя помогает стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая риск резких приступов голода.

Она считается естественной альтернативой многим БАДам для похудения, поскольку действует аналогичным образом, но без искусственных добавок.

Диетологи рекомендуют добавлять в кофе примерно одну чайную ложку корицы.

Результаты на практике

По отзывам тех, кто включил корицу в свой ежедневный ритуал, уже через месяц можно заметить заметные изменения:

снижение веса на 4–6 кг,

уменьшение объёмов в области живота,

общее улучшение самочувствия за счёт стабилизации обмена веществ.

Разумеется, эффект зависит от индивидуальных особенностей организма и образа жизни.

Важные правила

Несмотря на явные преимущества, врачи предостерегают от чрезмерных ожиданий.

"Кофе с корицей — это лишь часть системы, он не заменит правильное питание и физическую активность", — отметил нутрициолог Дэвид Хантер.

Чтобы результат был устойчивым, важно:

Сохранять баланс в рационе, исключая переедание и избыток быстрых углеводов. Поддерживать регулярную физическую активность — хотя бы 30 минут в день. Следить за количеством кофеина: злоупотребление кофе может привести к повышенной тревожности и бессоннице.

Кофе с корицей способен стать приятным и полезным инструментом в борьбе за стройность. Но он работает только в тандеме с продуманным рационом и активным образом жизни. Это не волшебная таблетка, а скорее естественный стимул, который поможет ускорить путь к результату.

Уточнения

Напи́ток — жидкость, предназначенная для питья.

