Задержан после вербовки: раскрыта схема работы агента СБУ в России

Российские спецслужбы поймали агента СБУ. Им оказался 35-летний житель Волгограда, который по заданию должен был установить вблизи военного аэродрома в Энгельсе навигационный модуль для украинских БПЛА.

Парня завербовали украинские службы после проживания на территории Украины. Мужчину подготовили в Киеве и отправили в Россию под видом возвращения домой.

Задержали агента по месту жительства. Его будут судить по статье о государственной измене, сообщает argumenti. ru.

Ранее в аэропорту Владикавказа предотвратили теракт. В результате оперативных мероприятий был задержан 25-летний житель, планировавший поджечь самолет. Он состоял в проукраинских радикальных телеграм-каналах, издевались над российскими военными.

Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
