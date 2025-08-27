Задержан после вербовки: раскрыта схема работы агента СБУ в России

Российские спецслужбы поймали агента СБУ. Им оказался 35-летний житель Волгограда, который по заданию должен был установить вблизи военного аэродрома в Энгельсе навигационный модуль для украинских БПЛА.
Парня завербовали украинские службы после проживания на территории Украины. Мужчину подготовили в Киеве и отправили в Россию под видом возвращения домой.
Задержали агента по месту жительства. Его будут судить по статье о государственной измене, сообщает argumenti. ru.
Ранее в аэропорту Владикавказа предотвратили теракт. В результате оперативных мероприятий был задержан 25-летний житель, планировавший поджечь самолет. Он состоял в проукраинских радикальных телеграм-каналах, издевались над российскими военными.
Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.
Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.