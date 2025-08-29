Тренируетесь, но жир не уходит? Вот как перехитрить свой организм

Многие люди ходят в спортзал с одной целью — сжигать жир. Однако организм не запускает этот процесс сразу после начала тренировки. Вместо этого организм использует сложную энергетическую систему, которая меняется в зависимости от интенсивности, продолжительности упражнений и наличия энергии.

Как организм выбирает "топливо"

Чтобы понять, как заставить организм сжигать жир, важно понять, как он использует энергию. Какое "топливо" использует организм? Резерв энергии организма — это гликоген, форма углевода, хранящаяся преимущественно в мышцах и печени, объясняет Паулу Коррейя, профессор физиологии Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия).

Роль гликогена

Гликоген обеспечивает мгновенный приток энергии для действий, требующих быстрых всплесков усилий, таких как бег на 100 метров на высокой скорости или поднятие тяжестей.

Когда организм испытывает острую потребность в энергии для интенсивной физической нагрузки, гликоген быстро преобразуется в глюкозу, которая используется клетками для выработки АТФ (аденозинтрифосфата) — основной молекулы энергии. Однако этот запас ограничен, поэтому высокоинтенсивные нагрузки могут быстро привести к утомлению, особенно у людей с недостаточной физической подготовкой.

Откуда берётся гликоген

Гликоген вырабатывается из углеводов, которые мы потребляем, включая полезные продукты, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, а также менее полезные, такие как сладости, белый хлеб и газированные напитки. Хотя оба типа углеводов обеспечивают нас энергией, менее полезные, как правило, более калорийны и менее питательны.

Жир как долгосрочный резерв

Жир, с другой стороны, служит энергетическим резервом, когда организму не требуется срочная энергия, и запасает избыток калорий для будущего использования. Он обеспечивает больше энергии на молекулу, чем гликоген, но процесс преобразования жира в полезную энергию происходит медленнее.

Свеча и дерево: аналогия

Эд Мерритт, профессор кинезиологии Юго-Западного университета в Техасе, использует аналогию для объяснения этого процесса.

"Свеча символизирует жир — она горит медленно и равномерно, обеспечивая организм энергией в течение длительного времени, — в то время как дерево горит быстро. Наш организм работает схожим образом. Когда нам нужна быстрая энергия, мы сжигаем углеводы. Но когда энергетические потребности более умеренны, организм в первую очередь использует жир", — сказал он.

Зона сжигания жира

Мерритт объясняет BBC, что эта концепция связана с так называемой "зоной сжигания жира", в которой организм использует жир в качестве основного топлива при низко- и умеренно интенсивной активности. Но он подчёркивает, что этой зоны можно достичь даже при сидячем образе жизни, например, сидя за столом или смотря телевизор, — и это не означает потерю веса.

"Ошибочно полагаться исключительно на зону сжигания жира при похудении. Всё гораздо сложнее", — добавляет он.

Уточнения

