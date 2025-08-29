Тренируетесь, но жир не уходит? Вот как перехитрить свой организм

Многие люди ходят в спортзал с одной целью — сжигать жир. Однако организм не запускает этот процесс сразу после начала тренировки. Вместо этого организм использует сложную энергетическую систему, которая меняется в зависимости от интенсивности, продолжительности упражнений и наличия энергии.
Чтобы понять, как заставить организм сжигать жир, важно понять, как он использует энергию. Какое "топливо" использует организм? Резерв энергии организма — это гликоген, форма углевода, хранящаяся преимущественно в мышцах и печени, объясняет Паулу Коррейя, профессор физиологии Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия).
Гликоген обеспечивает мгновенный приток энергии для действий, требующих быстрых всплесков усилий, таких как бег на 100 метров на высокой скорости или поднятие тяжестей.
Когда организм испытывает острую потребность в энергии для интенсивной физической нагрузки, гликоген быстро преобразуется в глюкозу, которая используется клетками для выработки АТФ (аденозинтрифосфата) — основной молекулы энергии. Однако этот запас ограничен, поэтому высокоинтенсивные нагрузки могут быстро привести к утомлению, особенно у людей с недостаточной физической подготовкой.
Гликоген вырабатывается из углеводов, которые мы потребляем, включая полезные продукты, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, а также менее полезные, такие как сладости, белый хлеб и газированные напитки. Хотя оба типа углеводов обеспечивают нас энергией, менее полезные, как правило, более калорийны и менее питательны.
Жир, с другой стороны, служит энергетическим резервом, когда организму не требуется срочная энергия, и запасает избыток калорий для будущего использования. Он обеспечивает больше энергии на молекулу, чем гликоген, но процесс преобразования жира в полезную энергию происходит медленнее.
Эд Мерритт, профессор кинезиологии Юго-Западного университета в Техасе, использует аналогию для объяснения этого процесса.
"Свеча символизирует жир — она горит медленно и равномерно, обеспечивая организм энергией в течение длительного времени, — в то время как дерево горит быстро. Наш организм работает схожим образом. Когда нам нужна быстрая энергия, мы сжигаем углеводы. Но когда энергетические потребности более умеренны, организм в первую очередь использует жир", — сказал он.
Мерритт объясняет BBC, что эта концепция связана с так называемой "зоной сжигания жира", в которой организм использует жир в качестве основного топлива при низко- и умеренно интенсивной активности. Но он подчёркивает, что этой зоны можно достичь даже при сидячем образе жизни, например, сидя за столом или смотря телевизор, — и это не означает потерю веса.
"Ошибочно полагаться исключительно на зону сжигания жира при похудении. Всё гораздо сложнее", — добавляет он.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
