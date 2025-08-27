Секретное оружие Наполи на поле Кальяри: Алессандро Буонджорно может остаться за бортом

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

После пропуска матча против "Сассуоло" вопрос о том, будет ли Алессандро Буонджорно задействован в матче против "Кальяри", остается открытым: выйдет ли он в стартовом составе или останется на скамейке запасных?

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Победный дебют в "Сассуоло" может позволить Антонио Конте остаться в команде. В матче "Наполи" — "Кальяри" сыграет та же команда, которая в прошлую субботу обыграла "Нероверди" со счётом 2:0 на стадионе "Мапеи". Составы всех игроков подтверждены.

В этом случае Алессандро Буонджорно снова не выйдет на поле, уступив место Жуану Жезусу и Ррахмани в Реджо-Эмилии, поскольку он ещё не полностью восстановился после операции на паху, сделанной перед началом кампании из-за болей. Учитывая дебютную победу и отличную игру центральных защитников "скуадры адзурры", Конте мог бы использовать против "Кальяри" тот же оборонительный состав, что и подопечные Фабио Гроссо.

Если бы это было так, Буонджорно сидел бы на скамейке запасных, как и в матче против "Сассуоло". Таким образом, если стартовый состав будет утвержден на матч против "Нероверди" в матче "Наполи"-"Кальяри", то Жуан Жезус во второй раз подряд выйдет на поле вместе с Ррахмани, а Ди Лоренцо и Оливера будут выступать в качестве крайних защитников.

Уточнения

«На́поли» (итал. Società Sportiva Calcio Napoli, произношение [ˈnaːpoli]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году.

