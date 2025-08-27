Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом

Будущее Джанлуиджи Доннаруммы остаётся неясным. Как известно, итальянский вратарь больше не входит в планы "ПСЖ", и клуб отдаёт предпочтение Лукасу Шевалье.

Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мяч в сетке

В последние недели активно обсуждается возможность его перехода в летнее трансферное окно. Доннарумму связывают в первую очередь с "Манчестер Сити", но, по данным Sky Sports в Англии, необходимые условия для перехода вряд ли будут реализованы до закрытия трансферного окна. Как пояснил Sky Sports в Англии, "Манчестер Сити" не намерен подписывать нового вратаря до начала трансферного окна. Клуб принял решение продолжить сотрудничество с Эмерсоном и Джеймсом Траффордом, и в этом случае двери для Доннаруммы, очевидно, будут закрыты.

Есть только один вариант, что ситуация может измениться в ближайшие дни: возможный переход Эдерсона в "Галатасарай". У бразильского вратаря истекает последний год контракта с "Сити", но клуб не хочет оставаться без защиты и поэтому будет рассматривать трансфер только в случае быстрого заключения сделки.

"Манчестер Сити" пока не начал официальные переговоры с ПСЖ, но контакты были. Выяснилось, что французский клуб оценивает вратаря "скуадры адзурры" в 40-50 миллионов евро. Это больше, чем предполагалось изначально.

Уточнения

Джанлуи́джи Доннару́мма (итал. Gianluigi Donnarumma; род. 25 февраля 1999, Кастелламмаре-ди-Стабия, Кампания) — итальянский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан национальной сборной Италии.

