Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
Задержан после вербовки: раскрыта схема работы агента СБУ в России
Российских солдат хотят загнать в болота? Поляки и финны придумали новый план
Битва за Арктику: HD Hyundai готовит ответный удар в судостроении соперникам из Китая и Японии
Заброшенные корабли и скрытая бухта: место в Англии, где море всегда кристально чистое
Самый большой обман в мире собак: пудель — это не то, за что себя выдаёт
Отцовская чудо-способность найдена: вот почему папы лучше понимают своих малышей
Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга
Кошки с деменцией могут помочь найти новые методы лечения болезни Альцгеймера: вот что говорит наука

Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом

1:25
Спорт

Будущее Джанлуиджи Доннаруммы остаётся неясным. Как известно, итальянский вратарь больше не входит в планы "ПСЖ", и клуб отдаёт предпочтение Лукасу Шевалье.

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

В последние недели активно обсуждается возможность его перехода в летнее трансферное окно. Доннарумму связывают в первую очередь с "Манчестер Сити", но, по данным Sky Sports в Англии, необходимые условия для перехода вряд ли будут реализованы до закрытия трансферного окна. Как пояснил Sky Sports в Англии, "Манчестер Сити" не намерен подписывать нового вратаря до начала трансферного окна. Клуб принял решение продолжить сотрудничество с Эмерсоном и Джеймсом Траффордом, и в этом случае двери для Доннаруммы, очевидно, будут закрыты.

Есть только один вариант, что ситуация может измениться в ближайшие дни: возможный переход Эдерсона в "Галатасарай". У бразильского вратаря истекает последний год контракта с "Сити", но клуб не хочет оставаться без защиты и поэтому будет рассматривать трансфер только в случае быстрого заключения сделки.

"Манчестер Сити" пока не начал официальные переговоры с ПСЖ, но контакты были. Выяснилось, что французский клуб оценивает вратаря "скуадры адзурры" в 40-50 миллионов евро. Это больше, чем предполагалось изначально.

Уточнения

Джанлуи́джи Доннару́мма (итал. Gianluigi Donnarumma; род. 25 февраля 1999, Кастелламмаре-ди-Стабия, Кампания) — итальянский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан национальной сборной Италии. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Последние материалы
Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом
Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга
Кошки с деменцией могут помочь найти новые методы лечения болезни Альцгеймера: вот что говорит наука
92 миллиона машин в мире за год: почему российский автопром оказался между рекордом и кризисом
Забудьте про обжигающий соус и капустные нервы: есть ленивый вариант
Китайская практика — лекарство от стресса и старости: одно упражнение вернёт лёгкость и спокойствие
С чистого листа: как Медведева пережила расставание и нашла новую любовь
Гурманские духи: почему мир сошел с ума по ароматам еды
Аджса Луна шокирует Венгрию: как одно выступление вызвало шквал критики и ненависти
Секретное оружие Наполи на поле Кальяри: Алессандро Буонджорно может остаться за бортом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.