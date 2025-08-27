Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Победа менее чем за час, и француженка завершает карьеру многократной победительницы турниров Большого шлема

Спорт

Дайан Пэрри выиграла первый круг Открытого чемпионата США. Это стало хорошей новостью для француженки, которая выиграла свой третий матч Большого шлема в сезоне. Это было особенно актуально, учитывая особый характер этого матча.

Соперницей Пэрри была Петра Квитова. Чешка, двукратная чемпионка Уимблдона, однократная победительница турнира "Мастерс", призёр Олимпийских игр, бывшая вторая ракетка мира, завоевавшая 31 титул, в свои 35 лет объявила о завершении карьеры после Открытого чемпионата США.

Дайан Пэрри, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, была фавориткой в матче против Квитовой, которая опустилась ниже 500-го места и не побеждала с июня. Она не теряла времени и одержала победу над бывшей легендой тенниса. Матч завершился вничью 6:1/6:0 за 53 минуты. После победы француженка отдала должное своей сопернице и отметила "невероятную карьеру".

Квитовой была оказана особая честь. В своей прощальной речи она не выглядела расстроенной, убирая ракетки, хотя и призналась, что "хотела бы сегодня выступить лучше".

"Это было очень тяжело в эмоциональном плане", — рассказала она о матче, который, как она понимала, мог стать последним в её карьере.

Теперь, после многих лет путешествий по миру после WTA-тура, она может наслаждаться жизнью на пенсии.

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
