Легенда НБА Мэджик Джонсон столкнулся с хейтом после отдыха на яхте: Я никогда этого не пойму

Последнее видео легенды НБА Мэджика Джонсона на борту суперъяхты показало, как член Зала славы баскетбола попадает только в сетку, это видео разлетелось по всему миру среди экологически сознательных зрителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ken Lund from Reno, Nevada, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мичиган

Пользователь Reddit поделился видео, на котором легенда баскетбола хвастается своим богатством в адрес NBA, и пользователи отреагировали на это видео с возмущением и сарказмом.

Джонсон выразил радость по поводу возвращения на место, где "Команда мечты" блистала в баскетболе. Однако вместо крытой арены в Барселоне, Испания, с тысячами болельщиков и телезрителями по всему миру, это событие произошло на огромной яхте на глазах у нескольких зевак, документировавших происходящее.

"Ребята, не забывайте сдавать отходы на переработку и выключать свет, чтобы спасти планету", — саркастически отреагировал один из пользователей. "Мы все в одной лодке".

В защиту Джонсона (что никогда не было сильной стороной легенды "Лейкерс") один из пользователей отметил, что он принял некоторые меры для сокращения выбросов углекислого газа, заправив яхту 80 000 литров растительного масла, сообщает французское издание Midi Libre.

По данным Luxurylaunches, этот шаг теоретически сокращает выбросы углекислого газа на 90%. Тем не менее, один из пользователей отметил, что, согласно отчёту Guardian, полностью укомплектованная суперъяхта может загрязнять окружающую среду более чем в 1500 раз больше, чем обычный семейный автомобиль.

Таким образом, хотя Джонсон и предпринимает некоторые шаги по повышению экологичности своей 312-футовой суперъяхты, она, вероятно, всё равно загрязняет окружающую среду в гораздо больших масштабах по сравнению с действиями обычных людей.

Стоимость аренды яхты составляет 1 миллион долларов в неделю, что также является непомерной тратой, кричащей о неравенстве благосостояния. Неудивительно, что суперъяхты сказочно богатых и известных людей, таких как Джефф Безос и Роман Абрамович, также вызывали гнев наблюдателей и местных жителей, где бы они ни появлялись.

Рынок суперъяхт также процветает, несмотря на то, что ущерб окружающей среде, наносимый сверхбогатыми, становится всё более очевидным.

Уточнения

И́рвин Э́ффей (Мэ́джик) Джо́нсон мла́дший (англ. Earvin Effay "Magic" Johnson, Jr.; 14 августа 1959, Лансинг, Мичиган) — американский профессиональный баскетболист.

