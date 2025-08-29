GGG передаёт эстафету боксёру Алимханулы: ты должен стать героем будущего поколения

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO и IBF, казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы подрался с легендарным соотечественником Геннадием Головкиным.

Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бокс

На самом деле Алимханулы и GGG увиделись ещё в апреле. Тогда он написал на своей странице в социальных сетях "Kazakh Style: "Сегодняшняя яркая встреча с братом" и отметил Головкина.

Во время встречи Головкин выразил огромную уверенность в своём поклоннике:

"Нашей стране сейчас нужны настоящие герои. Если я из поколения, которое будит болельщиков рано утром, то вы — следующее поколение. Вы можете всё. Вы должны стать героем будущего поколения", — сказал он.

Напомним, что в этом году на боксёрском вечере в Астане Жанибек Алимханулы во второй раз защитил свои чемпионские пояса по версиям IBF и WBO, победив француза Ануэля Нгамиссенжа нокаутом в пятом раунде.

Геннадий Головкин в настоящее время занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана и председателя Олимпийской комиссии Всемирной боксёрской организации. Однако официального заявления о завершении профессиональной карьеры он пока не делал.