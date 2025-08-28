Синнер покупает теннисные корты своего детства: там будут бесплатно тренировать ребят, которым не повезло

Спорт

Жест солидарности — дать детям из малообеспеченных семей, увлеченным теннисом, возможность тренироваться бесплатно.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янник Синнер

Именно это намерен сделать Янник Синнер, который в последние месяцы приобрел теннисные корты в Сан-Кандидо, где он тренировался в детстве, чтобы отреставрировать их, оснастить и сделать бесплатными для всех детей, которые, несмотря на свою страсть к теннису, не могут позволить себе расходы на этот вид спорта.

Представители Elite Tennis Network объявили об этом в своих социальных сетях, подчеркнув в посте, что всё это произошло "в тишине". Чемпион, по сути, не хотел, чтобы его изображение или имя появлялись на кортах. Он лишь попросил установить небольшую деревянную табличку с выгравированной надписью: "Я возвращаю этому месту только то, что оно дало мне. Давайте, никогда не сдавайтесь и идите к своей мечте".

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде.

