Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии

Спорт

Легкоатлетка из Падуи является мировым рекордсменом в беге на 200 метров среди людей старше 90 лет и завоевала 11 титулов чемпиона мира: "Небольшой совет? Никогда не сидите дома целый день".

Пожилая пара занимается спортом
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Пожилая пара занимается спортом

92-летняя Эмма Мацценга бегает практически всю свою жизнь. Вернее, занималась этим в молодости, а потом бросила, чтобы вернуться к соревнованиям уже в 53 года. Сейчас у неё настолько завидная фигура, что её изучают в нескольких университетах Университете Маркетта в Милуоки и Университете Павии.

"Мне говорили, что у меня мускулы семидесятилетней и насыщение клеток кислородом двадцатилетней, — шутит она. — Мне это кажется невероятным. Одно можно сказать точно: я никогда не останавливалась".

Она рассказала, что всегда мало спала.

"Когда я училась в школе, готовила уроки с пяти до семи утра. И даже сегодня в пять я варю кофе, потом снова ложусь спать читать. Завтракаю в восемь, съедаю бутерброд с ветчиной. Потом выхожу", — поделилась она.

Она также рассказала, что ходит за продуктами на рынок, после обеда отдыхает пару часов за чтением, а затем снова идет в кино, книжный клуб, встречается с друзьями или занимается спортом. Вечером она смотрит телевизор и ложится спать около 23:00.

"Ем я всего понемногу. Теперь, когда я старше, я ограничиваю свои порции. На обед я готовлю 30-40 граммов макарон или риса, добавляю второе блюдо и вареные овощи. Чередую мясо и рыбу. Вечером достаточно нескольких овощей и кусочка сыра. Ах да, и каждый день я выпиваю полбокала красного вина за обедом и полбокала за ужином. И время от времени готовлю что-нибудь венецианское", — отметила спортсменка.

Маркетта рассказала, что её жизнь никогда не была сидячей. Она с мужем, инструктором по скалолазанию, летом ходили в горы, а зимой катались на лыжах. Даже во время пандемии COVID она бегала в коридоре дома. После часа тренировки, приняв душ, она чувствует себя отлично.

"Никогда не поздно общаться и заниматься спортом. Я овдовела в 55 лет, и бег мне очень помог. Это химическое вещество, эндорфины. Но оно также связано с чувством благополучия, которое возникает от общения с другими людьми", — сказала она.

Маркетта дала совет по эликсиру долголетия.

"Встаньте с дивана. Никогда не сидите дома целый день. Пребывание взаперти в четырёх стенах приносит грусть, депрессию и не приносит пользы ни разуму, ни телу", — рекомендует женщина.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
