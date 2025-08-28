Невероятный камбэк Ливерпуля: 16-летний Нгумоха забил решающий гол на 100-й минуте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:15
Спорт

Все островные СМИ не умолкают вокруг имени Рио Нгумохи. Молодой человек, которому до пятницы было всего 16 лет, родом из нигерийской семьи иммигрантов, забил победный гол "Ливерпуля" на 100-й минуте, выйдя на замену на 94-й минуте в матче Премьер-лиги против "Ньюкасл Юнайтед". Кто же этот вундеркинд, уже оставивший свой след в молодежных командах Англии?

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Для начала представляем вам четырёх самых молодых авторов голов в истории Премьер-лиги:

Джеймс Вон ("Эвертон", 16 лет и 270 дней) — против "Кристал Пэлас" в апреле 2005 года.

Джеймс Милнер ("Лидс", 16 лет и 356 дней) — против "Сандерленда" в декабре 2002 года.

Уэйн Руни ("Эвертон", 16 лет и 360 дней) — против "Арсенала" в октябре 2002 года.

Рио Нгумоха ("Ливерпуль", 16 лет и 361 день) — против "Ньюкасл Юнайтед" в августе 2025 года.

Да, Нгумоха стал четвёртым самым молодым автором голов в истории Премьер-лиги, а также самым молодым игроком "Ливерпуля", когда-либо забивавшим голы в эпоху Премьер-лиги. Этот парень забил на 100-й минуте матча своей команды против "Ньюкасл Юнайтед", завершившегося победой его команды со счётом 3:2, за четыре дня до этого. ему исполнилось 17 лет.

Арне Слот был вынужден сделать последнюю замену на 94-й минуте, исчерпав все возможные варианты. Тренер "Ливерпуля" просто не мог смириться с мыслью о том, что его команда упустит очко, ведя 2:0 против команды, оставшейся вдесятером.

Кто ещё мог помочь в этой ситуации, как не зеленоглазый парень, которому в пятницу исполняется 17 лет?! Это было верное решение.

Четыре минуты спустя Мохамед Салах отдал пас в центр, Доминик Собослаи навесил, увлекая за собой всю оборону "Ньюкасла", а свободный Нгумоха с 10 метров отправил мяч в левый угол. 2:3, игра окончена, ещё 3 очка в копилке "Ливерпуля".

Однако болельщики "Ливерпуля" не были удивлены подвигом Нгумохи, поскольку центральный защитник сборной Англии до 17 лет уже продемонстрировал свою готовность к действию, забив два гола и отдав столько же голевых передач в предсезонных матчах этого года.

Профессионалы в восторге от этого парня. Легенда "Арсенала" Тьерри Анри сказал о нём в эфире Sky Sports: "Парень оставил свой след. Он забил голы, к которым привыкли те, кто много лет играет в Премьер-лиге".

Бывшая звезда "Челси" Джон Терри также не мог не похвалить его: "Этот парень уже игрок топ-уровня и останется им ещё долгое время". Однако Нгумоха не является игроком "Ливерпуля", перейдя на "Энфилд" из "Челси" прошлым летом за сумму, которую ни продавец, ни покупатель не разглашают.

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк предупредил молодого игрока, чтобы тот не воспринимал свой волшебный дебют как должное, поскольку так будет не всегда.

"Это был определённо дебют мечты. Я очень рад успеху Рио", — сказал Ван Дейк Sky Sports. "Я сказал ему, что это только начало. Ему нужно много работать и быть скромным, потому что такие вечера не даются легко, нельзя принимать это как должное".

Главный тренер Арне Слот также похвалил своего юного талисмана.

"Это был великолепный гол в исполнении 16-летнего юноши. У него отличное чувство гола. Какой забивной", — отметил он.

Нгумоха вышел в стартовом составе против "Атлетика Бильбао" в предсезонке и забил уже на второй минуте. Он получил мяч на своей половине поля и закрутил его в сетку метров с двадцати. Многие футбольные болельщики уже недоумевали, глядя на него.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
