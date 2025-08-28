Тревожное состояние фотографа стало причиной критики теннисиста Медведева в адрес Бонзи

2:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

После поражения от Бенджамина Бонзи российский теннисист Даниил Медведев сорвался. Дело в том, что на корт неожиданно вышел фотограф, у которого впоследствии отозвали аккредитацию. Сейчас он утверждает, что он "жертва" и "невиновен".

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Даниил Медведев

Когда Бенджамин Бонзи был в одном очке от победы в третьем сете матча первого круга Открытого чемпионата США против Даниила Медведева в воскресенье и собирался подать второй мяч, на корт выбежал фотограф.

Судья Грег Алленсворт снова назначил французу первую подачу, посчитав, что ему помешали. Это решение возмутило россиянина, который остановил игру, после чего обрушился с критикой на судью и взбудоражил толпу. Эта совершенно безумная сцена имела международный резонанс и затронула также фотографа, о котором идёт речь, Сельчука Аджара.

Опытный журналист Аджар дал интервью Daily Mail.

"Я жертва, и я совершенно невиновен", — сказал он. "Этот инцидент уже превратился в самосуд, и, хотя я невиновен, я очень страдаю".

Он также утверждает, что ему приказали преждевременно выйти на корт, хотя он и колебался.

"Если есть камера, на записи будет видно, что я дважды возвращался к судье и не вышел", — сказал фотограф.

Затем охранник якобы сказал ему, что "матч остановлен", и настоятельно рекомендовал ему выйти на корт, когда французская команда готовилась ко второй подаче.

"Я не тот фотожурналист, который может совершить такую ошибку", — продолжил он.

Сельчук Аджар, опытный журналист и фотограф, освещал визиты президентов в Европу, саммиты НАТО и чемпионат мира по футболу FIFA. Мужчина, который, по его словам, "постарел на десять лет" с воскресенья, сейчас обсуждает со своими работодателями и адвокатами возможность подачи иска, несмотря на то, что его аккредитация аннулирована на оставшуюся часть турнира.

Со своей стороны, USTA (Американская теннисная ассоциация) оспаривает его версию событий, утверждая, что он проигнорировал инструкции по безопасности и не подчинился решению судьи.

"Фотографу было приказано оставаться на месте. Он проигнорировал эти указания и вышел на корт в неподходящее время, между двумя подачами на матчболах", — говорится в заявлении.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

