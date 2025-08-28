Уход, о котором молчала Европа: история футбольного гения, чья карьера оборвалась в расцвете сил

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Спорт

Многие утверждали, что футбольные качества Рудольфа Кучера сравнимы с показателями его одноклубника Йозефа Масопуста. Некоторые считали, что он даже превосходил его. Но для такого сравнения нападающий Рудольф Кучера не должен был преждевременно уйти из жизни. Причём прямо на глазах у Масопуста.

Всё произошло в 1963 году в ответном матче второго раунда Кубка европейских чемпионов, предшественника Лиги чемпионов в то время.

Пражская "Дукла" играла против польского "Гурника" из Забже. Гости вели на выезде довольно прилично — 2:0, но в итоге это им не помогло. "Дукла" делала с польским соперником на родине всё, что хотела, и победила со счётом 4:1.

Кучера забил два гола. К сожалению, на 83-й минуте он столкнулся лицом к лицу с мощным польским защитником Станиславом Ослизлом и оказался на носилках. Во время столкновения последний с такой силой ударил его локтем в голову, что Кучера получил тяжёлое сотрясение мозга.

Мнения партнёров по команде о том, было ли это намеренным или нет, разошлись. Легендарный Йозеф Масопуст даже спустя время всё ясно дал понять. По его словам, это был явный умысел польской команды.

По словам Лидовки, Кучера делал с ними на поле всё, что хотел, и это, по его мнению, было результатом их недовольства. Очнувшись в больнице Стршешовице, он не понимал, что происходит. Он даже не помнил отдельных моментов матча. Он не мог встать с больничной койки до Рождества, проведя в больнице почти пять недель. Но хуже всего было то, что во время травмы у него был поврежден центр координации и движения. Он пытался играть и вернуться в прежнюю форму в резервной команде "Дуклы". Тщетно.

С лета 1967 года Рудольф Кучера полтора года пытался играть в резерве дивизиона "Славия", но и здесь не добился улучшений. К тому же появились другие проблемы со здоровьем. Вернуться в большой футбол он так и не смог. Однако болельщики, которые хотели его увидеть, смогли его встретить. Он работал таксистом в Праге. Его машину тоже можно было легко узнать. На зеркале его "Волги" лежали две маленькие туфли, принадлежавшие его дочери Кристине. Вероятно, он хранил их там на удачу.

Уточнения

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
