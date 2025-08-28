Неймар принимает меры после того, как Анчелотти исключил его из состава сборной Бразилии

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Возможное возвращение нападающего "Сантоса" Неймара в сборную Бразилии было ожидаемо. Ранее Карло Анчелотти назвал имена игроков, допущенных к матчам против Чили и Боливии. Однако итальянский тренер объявил состав без нападающего.

Фото: flickr.com by Agência Brasil Fotografias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Неймар

Тренер дал понять, что игроку необходимо быть в хорошей физической форме для возвращения, а в настоящее время он лечит отёк бедра. Несмотря на то, что сотрудникам Peixe было запрещено обсуждать игрока, включая процесс его восстановления, 10-й номер принял меры вскоре после объявления о вызове.

В одном из своих аккаунтов в социальных сетях звезда показал, как он усиленно тренируется, сосредоточившись на своём полном восстановлении, чтобы в ближайшее время быть готовым к работе с новым тренером Хуаном Пабло Войводой.

Совпадение это или нет, но такое отношение стало очевидным после того, как Карло Анчелотти заявил, что нападающий должен быть на 100% в хорошей физической форме, чтобы снова получить вызов в сборную Бразилии и надеть желтую майку.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .

