Тренировка в кровати: попробуйте эти 5 упражнений для самых ленивых

Часто многие люди по утрам никак не могут встать с кровати, хочется валяться, смотреть видео в телефоне, или уснуть заново. Вам это надоело? Есть выход: мини-тренировка с утра отлично поможет взбодриться.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает зарядку в кровати
Топ-5 упражнений:
Круговые вращения лодыжками
Лежите на спине, выпрямите ноги. Представьте, что большие пальцы ног — это карандаши.
Начните вращать одну ступню, пытаясь вывести большую букву "О". 20 секунд по часовой стрелке, и столько же — против.
Повторите упражнение другой ногой, пишет KP. RU.
Вращения руками
Вытяните руки в разные стороны и начните их вращать. Также можно рисовать круги указательным пальцем.
Сначала по часовой стрелке — 20 секунд, потом — против.
"Мертвый жук"
Это популярное упражнение, когда лежа на спине, вы сгибаете ноги в коленях под прямым углом.
Далее нужно поднять обе руки вверх к потолку.
Выпрямите и опустите левую ногу, правую оставив согнутой. Одновременно с этим опустите правую руку вниз над головой.
Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение для другой стороны.
Выполните по 5-10 раз на обе стороны.
"Марш"
Исходная позиция та же. Согните ноги в коленях, ступни поставьте на кровать. Напрягите ягодицы.
Начните поднимать поочередно каждое колено к груди.
Сделайте десять повторов на каждую ногу.
"Супермен"
Лягте на живот, голова чуть приподнята, руки вытянуты вперед, ладони смотрят вниз, старайтесь вытянуться всем телом.
Оторвите руки, грудь и ноги от кровати и медленно поднимите их.
Находитесь в этом положении 3-4 секунды и расслабьтесь.
Сделайте десять раз.
Уточнения
Лень (также — безде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.
Ежедневно: 24 истории о спорте и твоем телеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное