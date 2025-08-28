Тренировка в кровати: попробуйте эти 5 упражнений для самых ленивых

Часто многие люди по утрам никак не могут встать с кровати, хочется валяться, смотреть видео в телефоне, или уснуть заново. Вам это надоело? Есть выход: мини-тренировка с утра отлично поможет взбодриться.

Топ-5 упражнений:

Круговые вращения лодыжками

Лежите на спине, выпрямите ноги. Представьте, что большие пальцы ног — это карандаши. Начните вращать одну ступню, пытаясь вывести большую бук­ву "О". 20 секунд по часовой стрелке, и столько же — против.

Повторите упражнение другой ногой.

Вращения руками

Вытяните руки в разные стороны и начни­те их вращать. Также можно рисовать круги указательным пальцем. Сначала по часовой стрелке — 20 секунд, потом — против.

"Мертвый жук"

Это популярное упражнение, когда лежа на спине, вы сгибае­те ноги в коленях под прямым углом. Далее нужно поднять обе руки вверх к потолку. Выпрямите и опустите левую ногу, правую оставив согнутой. Одновременно с этим опустите правую руку вниз над головой. Вернитесь в исход­ное положение и повторите упражнение для другой стороны.

Выполните по 5-10 раз на обе стороны.

"Марш"

Исходная позиция та же. Согните ноги в коленях, ступни поставьте на кровать. Напрягите ягодицы. Начните поднимать поочередно каждое колено к груди.

Сделайте де­сять повторов на каждую ногу.

"Супермен"

Лягте на живот, голова чуть приподнята, руки вытянуты вперед, ладони смотрят вниз, старайтесь вытянуться всем телом. Оторвите руки, грудь и ноги от кровати и медленно поднимите их. Находитесь в этом положении 3-4 секунды и расслабьтесь.

Сделайте десять раз.

