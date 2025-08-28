Тренировка в кровати: попробуйте эти 5 упражнений для самых ленивых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Часто многие люди по утрам никак не могут встать с кровати, хочется валяться, смотреть видео в телефоне, или уснуть заново. Вам это надоело? Есть выход: мини-тренировка с утра отлично поможет взбодриться.

Девушка делает зарядку в кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает зарядку в кровати

Топ-5 упражнений:

Круговые вращения лодыжками

  1. Лежите на спине, выпрямите ноги. Представьте, что большие пальцы ног — это карандаши.
  2. Начните вращать одну ступню, пытаясь вывести большую бук­ву "О". 20 секунд по часовой стрелке, и столько же — против.

Повторите упражнение другой ногой, пишет KP. RU.

Вращения руками

  1. Вытяните руки в разные стороны и начни­те их вращать. Также можно рисовать круги указательным пальцем.
  2. Сначала по часовой стрелке — 20 секунд, потом — против.

"Мертвый жук"

  1. Это популярное упражнение, когда лежа на спине, вы сгибае­те ноги в коленях под прямым углом.
  2. Далее нужно поднять обе руки вверх к потолку.
  3. Выпрямите и опустите левую ногу, правую оставив согнутой. Одновременно с этим опустите правую руку вниз над головой.
  4. Вернитесь в исход­ное положение и повторите упражнение для другой стороны.

Выполните по 5-10 раз на обе стороны.

"Марш"

  1. Исходная позиция та же. Согните ноги в коленях, ступни поставьте на кровать. Напрягите ягодицы.
  2. Начните поднимать поочередно каждое колено к груди.

Сделайте де­сять повторов на каждую ногу.

"Супермен"

  1. Лягте на живот, голова чуть приподнята, руки вытянуты вперед, ладони смотрят вниз, старайтесь вытянуться всем телом.
  2. Оторвите руки, грудь и ноги от кровати и медленно поднимите их.
  3. Находитесь в этом положении 3-4 секунды и расслабьтесь.

Сделайте десять раз.

Уточнения

Лень (такжебезде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
