Фитнес рядом с домом: как двор превращается в бесплатный спорткомплекс

Спорт

Сегодня практически в каждом дворе можно найти небольшой спортивный комплекс. Чаще всего это перекладины, брусья, рукоходы, скамья для пресса и тренажёры для работы с весом собственного тела. Несмотря на простоту конструкции, этих снарядов достаточно, чтобы качественно нагрузить основные группы мышц — от спины и рук до пресса и ног. На современных площадках встречаются и тренажёры с регулируемой нагрузкой, что делает тренировки ещё более разнообразными.

Тренировка на брусьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка на брусьях

Турник

Перекладина подходит для развития спины, рук и мышц живота. На высокой перекладине выполняют подтягивания и подъём ног, на низкой — австралийские подтягивания и отжимания с опорой. Если занимаетесь в перчатках, выбирайте модели с полиуретановым покрытием — они лучше сцепляются с металлом.

Брусья

Отжимания на брусьях помогают прорабатывать грудь и трицепсы: при наклоне корпуса вперёд нагрузка смещается на грудные мышцы, при вертикальном положении — на руки. Главное — выполнять движения медленно и контролировать технику.

Рукоходы

Это "дорожка" из перекладин, которая развивает силу хвата, мышцы кистей и предплечий. Особенно полезен этот снаряд тем, кто готовится к гонкам с препятствиями. В дождь и снег тренировка становится ещё сложнее: перекладины скользкие, и приходится тратить больше сил на удержание.

Тренажёр для подъёма ног

На нём можно проработать пресс и корпус: нужно зафиксировать предплечья в упорах, прижаться спиной и на выдохе подтянуть колени к груди. Дополнительно этот тренажёр совмещает функции брусьев и перекладины.

Скамья для пресса

Здесь выполняют классические и боковые скручивания. Скамья фиксирует ноги и помогает безопасно прорабатывать прямые и косые мышцы живота.

Гиперэкстензия

Эффективное упражнение для ягодиц, задней поверхности бёдер и поясницы. Важно удерживать спину прямой и подниматься за счёт мышц, а не рывками.

Такие простые снаряды позволяют составить полноценную тренировку прямо во дворе. Главное — соблюдать технику и не гнаться за количеством повторов.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
