Сегодня практически в каждом дворе можно найти небольшой спортивный комплекс. Чаще всего это перекладины, брусья, рукоходы, скамья для пресса и тренажёры для работы с весом собственного тела. Несмотря на простоту конструкции, этих снарядов достаточно, чтобы качественно нагрузить основные группы мышц — от спины и рук до пресса и ног. На современных площадках встречаются и тренажёры с регулируемой нагрузкой, что делает тренировки ещё более разнообразными.
Перекладина подходит для развития спины, рук и мышц живота. На высокой перекладине выполняют подтягивания и подъём ног, на низкой — австралийские подтягивания и отжимания с опорой. Если занимаетесь в перчатках, выбирайте модели с полиуретановым покрытием — они лучше сцепляются с металлом.
Отжимания на брусьях помогают прорабатывать грудь и трицепсы: при наклоне корпуса вперёд нагрузка смещается на грудные мышцы, при вертикальном положении — на руки. Главное — выполнять движения медленно и контролировать технику.
Это "дорожка" из перекладин, которая развивает силу хвата, мышцы кистей и предплечий. Особенно полезен этот снаряд тем, кто готовится к гонкам с препятствиями. В дождь и снег тренировка становится ещё сложнее: перекладины скользкие, и приходится тратить больше сил на удержание.
На нём можно проработать пресс и корпус: нужно зафиксировать предплечья в упорах, прижаться спиной и на выдохе подтянуть колени к груди. Дополнительно этот тренажёр совмещает функции брусьев и перекладины.
Здесь выполняют классические и боковые скручивания. Скамья фиксирует ноги и помогает безопасно прорабатывать прямые и косые мышцы живота.
Эффективное упражнение для ягодиц, задней поверхности бёдер и поясницы. Важно удерживать спину прямой и подниматься за счёт мышц, а не рывками.
Такие простые снаряды позволяют составить полноценную тренировку прямо во дворе. Главное — соблюдать технику и не гнаться за количеством повторов.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.