Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось
Лучше отказаться от Chrome прямо сейчас: ваш цифровой след под угрозой
Хлопок как гром: пассажиры рейса Стокгольм — Париж пережили ужас в небе
Тыгыдык по ночам — это не каприз, а отчаянный сигнал SOS от вашего кота
Из бабушкиного сундука — в главный тренд интерьеров 2025 года: дизайнеры снова влюбились в пэчворк
Мармелад без химии: готовлю дома из двух ингредиентов — дети просят добавки каждый день
Поцелуй с Киркоровым: Ольга Бузова до сих пор обижается на хейтеров — что говорят близкие
Разглаживает морщины, стирает пигментацию: правда о химическом и лазерном пилинге
Кофеин превратился в кнопку счастья: проверено на сотнях добровольцев

Скандал в Динамо: девушка Нгамале выносит сор из избы, критикуя тренерский штаб

1:22
Спорт

Подруга полузащитника московского "Динамо" Муми Нгамалё выразила недовольство действиями главного тренера команды Валерия Карпина. Причина — невключение игрока в стартовый состав на матч 3-го тура группового этапа Кубка России против "Крыльев Советов".

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

В своём обращении, опубликованном в Telegram-канале, девушка футболиста по имени Ника заявила, что подобная ситуация повторяется систематически. По её словам, Нгамалё изначально должен был выйти в основном составе, и его близкие даже прилетели поддержать его на игре, но непосредственно перед матчем тренерский штаб принял решение оставить игрока на скамье запасных.

Особое недоумение у девушки вызвал тот факт, что, по её мнению, Нгамалё является одним из ключевых игроков команды, но при этом регулярно оказывается не в стартовом составе.

"Представьте, когда ты этим живёшь, этим горишь, а тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты — один из лучших игроков в своей команде. И как потом выступать, как вообще выходить на поле? В общем, у меня большие вопросы к тренеру", — сказала девушка футболиста в видеоролике.

Видео с её обращением впоследствии было удалено из Telegram-канала, что добавило истории дополнительный резонанс.

Уточнения

Николя́ Брис Муми́ Нгамалё (фр. Nicolas Brice Moumi Ngamaleu; род. 9 июля 1994, Яунде) — камерунский футболист, вингер московского «Динамо» и сборной Камеруна.

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Военные новости
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Русская красавица покорила Хейли Бибер: как модель из России стала лицом Rhode
Ключи в замке и окна нараспашку — вот почему вы сами открываете дверь ворам
Кошка съест лекарство и даже не заметит: гениальный трюк, который работает безотказно
Роскомнадзор оштрафовал операторов за утечки данных — цифры впечатляют
Одна ошибка в уходе — и кузов уже не спасти: почему матовое покрытие не прощает промахов
Вирусы из Китая, клещи из России: чего стоит бояться больше всего
Греция — курорт для мира, но не для греков: почему половина жителей пребывает в праздничной бедности
Лидер или легенда? Акрон намекнул на новую роль Дзюбы — что ждет форварда
Эти зелёные овощи недооценены: именно они продлевают жизнь кишечнику и тормозят развитие рака
За гранью разума? Китайцы создадут робота-суррогатную мать: что об этом думают эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.