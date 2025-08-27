Скандал в Динамо: девушка Нгамале выносит сор из избы, критикуя тренерский штаб

Подруга полузащитника московского "Динамо" Муми Нгамалё выразила недовольство действиями главного тренера команды Валерия Карпина. Причина — невключение игрока в стартовый состав на матч 3-го тура группового этапа Кубка России против "Крыльев Советов".
В своём обращении, опубликованном в Telegram-канале, девушка футболиста по имени Ника заявила, что подобная ситуация повторяется систематически. По её словам, Нгамалё изначально должен был выйти в основном составе, и его близкие даже прилетели поддержать его на игре, но непосредственно перед матчем тренерский штаб принял решение оставить игрока на скамье запасных.
Особое недоумение у девушки вызвал тот факт, что, по её мнению, Нгамалё является одним из ключевых игроков команды, но при этом регулярно оказывается не в стартовом составе.
"Представьте, когда ты этим живёшь, этим горишь, а тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты — один из лучших игроков в своей команде. И как потом выступать, как вообще выходить на поле? В общем, у меня большие вопросы к тренеру", — сказала девушка футболиста в видеоролике.
Видео с её обращением впоследствии было удалено из Telegram-канала, что добавило истории дополнительный резонанс.
Николя́ Брис Муми́ Нгамалё (фр. Nicolas Brice Moumi Ngamaleu; род. 9 июля 1994, Яунде) — камерунский футболист, вингер московского «Динамо» и сборной Камеруна.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.