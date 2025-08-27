Лидер или легенда? Акрон намекнул на новую роль Дзюбы — что ждет форварда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Акрон" Константин Клюшев выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с Артёмом Дзюбой после завершения им профессиональной карьеры.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

В интервью Legalbet представитель клуба отметил лидерские качества и наставническую роль опытного форварда.

Клюшев подчеркнул, что вопрос будущего Дзюбы в клубе обязательно будет вынесен на обсуждение. Он особо выделил личные качества футболиста, назвав его значимой фигурой, которая оказывает существенное влияние на молодых игроков команды.

"Я уже не раз говорил, что по личным качествам Артём очень большой человек. Он правда молодец, во всём помогает нашей молодёжи и является наставником и лидером в раздевалке", — сказал Клюшев.

Что касается продления действующего контракта, генеральный директор "Акрона" отметил, что говорить об этом преждевременно. Текущее соглашение с нападающим истекает в июне 2026 года.

Дзюба присоединился к тольяттинскому клубу в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 2025/2026 форвард демонстрирует продуктивную игру, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести матчах Российской Премьер-Лиги.

Решение о будущем сотрудничестве будет приниматься с учетом как спортивных показателей футболиста, так и его потенциала в качестве наставника для молодого поколения игроков. Клуб видит в Дзюбе не только результативного форварда, но и важную часть развития команды в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона» и сборной России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
