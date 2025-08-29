Тренировка насмарку: продукты, из-за которых вы почувствуете тяжесть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Спорт

То, что вы съедите перед спортом, напрямую влияет на комфорт и результат. Слишком тяжёлая или непривычная пища способна вызвать вздутие, тяжесть и дискомфорт во время активности. Поэтому специалисты советуют подбирать лёгкие продукты, богатые углеводами и белком, но без избытка жиров и сахара.

Завтрак в постель
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Завтрак в постель

Продукты, которых лучше избегать

  • Жирная пища (соусы, майонез, орехи в большом количестве) замедляет пищеварение и вызывает чувство тяжести.

  • Красное мясо лучше оставить на несколько часов до тренировки или после неё.

  • Бобовые (фасоль, нут, чечевица) полезны в рационе, но перед спортом могут вызвать газообразование.

  • Сырые овощи с грубой кожурой и семенами (помидоры, баклажаны, цукини, спаржа) могут стимулировать перистальтику. Если хотите включить овощи — очищайте их и готовьте.

  • Фрукты с высоким содержанием клетчатки лучше есть в виде компота или выбирать более "лёгкие" сорта.

  • Полные версии злаков (цельнозерновые макароны, крупы) вызывают метеоризм; для спорта подойдут более простые варианты — рис, картофель, макароны аль денте.

  • Сладкая выпечка и простые сахара (булочки, пирожные) дают резкий всплеск энергии и такое же быстрое падение.

  • Молочные продукты могут плохо переноситься — предпочтительнее выбирать ферментированные и с низким содержанием лактозы.

  • Острая и кислая еда повышает риск изжоги и рефлюкса.

  • Алкоголь и газированные напитки вызывают обезвоживание и вздутие.

Как готовить еду правильно

Метод приготовления тоже важен: очищайте овощи, убирайте косточки и семена, готовьте их на пару или тушите. Картофель в виде пюре и хорошо приготовленные макароны легче усваиваются. Белки лучше получать из легко перевариваемых источников — рыбы, птицы, яиц.

Важные привычки спортсмена

  • Пейте воду до, во время и после тренировки, избегая сладкой газировки.

  • Жуйте тщательно: это первый этап переваривания, который помогает снизить нагрузку на желудок.

  • Следите за объёмом порции: даже "правильная" еда в избытке может вызвать тяжесть.

Рацион перед тренировкой должен быть простым, умеренным и предсказуемым. Выбирайте продукты, которые уже проверены вашим организмом, и избегайте всего, что может перегрузить желудок или вызвать дискомфорт.

Уточнения

Продукт — предназначенное для употребление в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
