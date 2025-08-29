Артрит не победит: 5 упражнений, которые возвращают свободу движений

2:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Артрит объединяет более сотни заболеваний, связанных с воспалением суставов, и сопровождается болью, скованностью и ограниченной подвижностью. Долгое время пациентам советовали покой, но сегодня врачи уверены: именно регулярное движение помогает замедлить прогресс болезни и улучшить качество жизни.

Фото: freepik йога для пожилых

Физическая активность укрепляет мышцы, стабилизирует суставы, поддерживает здоровье костей, стимулирует выработку эндорфинов и снижает воспаление. Главное — подобрать упражнения, которые не перегружают суставы, а поддерживают их работу.

"Движение — одна из наиболее эффективных стратегий борьбы с симптомами артрита. Важно слушать своё тело и поддерживать суставы, а не перегружать их", — отметил спортивный тренер Джерод Лэнгнесс.

Функциональные силовые тренировки

Эти упражнения имитируют повседневные движения: приседания, выпады, отжимания, подъём сумки. Они укрепляют мышцы и помогают легче справляться с бытовыми задачами. Начинать лучше с упражнений с собственным весом или эспандеров, а свободные веса подключать позже.

Упражнения для мышц кора

Крепкий пресс и мышцы спины стабилизируют тело и снижают нагрузку на суставы. Подойдут планка, мостик, подъёмы рук и ног в четвероногой позиции. Такие упражнения улучшают баланс, уменьшают боль и повышают комфорт движений.

Тренировка гибкости и подвижности

Растяжка, йога, тай-чи помогают увеличить амплитуду движений, снять скованность и поддерживать правильную осанку. Достаточно 10 минут дважды в неделю, чтобы заметить эффект. Особенно полезна работа над подвижностью позвоночника.

Кардио с низкой нагрузкой

Сердечно-сосудистая система тоже нуждается в тренировке, но бег или резкие виды спорта при артрите не подходят. Безопасные варианты: ходьба, плавание, аквааэробика, езда на велосипеде по ровной дороге. Вода даёт мягкую нагрузку, защищая суставы от перегрузки.

Активность ради удовольствия

Самое важное — выбрать то, что приносит радость. Организм во время активности выделяет эндорфины и дофамин, которые снижают стресс и боль. Это может быть прогулка, поход, теннис, скалолазание или групповая гимнастика. Главное — регулярность и согласование программы с врачом.

Артрит не должен означать отказ от движения. При правильном подборе упражнений можно уменьшить симптомы, сохранить силу мышц и вернуть телу подвижность.

Уточнения

Артри́т — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

