На берегах Онежского озера пронесут факел, который объединяет тысячи судеб

15 сентября Петрозаводск станет частью большой Всероссийской эстафеты факела "Огонь жизни". Акция пройдёт на набережной Онежского озера с 10 до 12 часов.

Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

Суть акции

"Огонь жизни" — это масштабная эстафета, направленная на поддержку донорского движения. Её цель — распространение достоверной информации о донорстве костного мозга и стволовых клеток, а также пополнение Федерального регистра доноров.

Факел, символ надежды и единства, был зажжён 8 апреля. С тех пор он путешествует по России, объединяя людей разных профессий и судеб: врачей, почётных доноров, спортсменов и представителей общественных организаций, пишет karelinform.ru.

Маршрут "Огня жизни"

Первым городом эстафеты стал Майкоп. В течение года пламя пронесут через 100 российских городов, а финальной точкой станет Москва в ноябре. Петрозаводск в этом маршруте — 57-й.

Почему это важно

Сегодня в Федеральном регистре доноров костного мозга числится более 450 тысяч человек. Но шанс найти совместимого донора составляет всего 1 к 10 000. Именно поэтому участие в акции так важно: каждый новый донор может подарить шанс на жизнь пациентам с лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

Жители и гости Петрозаводска могут присоединиться к эстафете и поддержать тех, для кого донорство становится спасением.

Уточнения

Оне́жское о́зеро — озеро на северо-западе европейской части России, второй по величине пресноводный водоём в Европе после Ладожского озера и третий — в России.

