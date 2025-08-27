Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Размер стола диктует удобство — игнорировать цифры значит потерять комфорт
Вот такая беда: Сергей Зверев показал, какой ужас происходит под окнами его дома
Эти ошибки делают даже ЗОЖники: почему строгие диеты вредят больше, чем помогают
Древний город открыл свой секрет: под руинами ожил водопровод полутысячелетней давности
Ладожское озеро оказалось небезопасным: исследования вскрыли тревожные подробности
Осенью грядки можно оживить без удобрений: эти три сидерата творят чудеса с почвой
Платье, способное обойтись без слов и вызвать желание познакомиться
Жена Брюса Уиллиса приняла тяжёлое решение: звезду отселили в отдельный дом
В России ответили на резкий выпад Трампа в сторону Лаврова

Хотите рост мышц, а получаете усталость? Эти привычки убивают результат тренировок

3:31
Спорт

Многие уверены: если тренироваться регулярно, результат гарантирован. Но есть несколько привычек, которые сводят усилия на нет и мешают прогрессу. Разберёмся, какие ошибки чаще всего допускают новички и даже опытные спортсмены.

Усилия в тренировках
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Усилия в тренировках

1. Пренебрежение разминкой и растяжкой

Начинать занятие без подготовки — всё равно что ехать на холодном двигателе. Суставы и мышцы нужно разогреть, чтобы избежать травм и повысить эффективность тренировки.

  • Растяжка поможет улучшить гибкость и эластичность мышц, что снизит риск получения травм.

2. Отсутствие регулярности

Даже самые эффективные упражнения не принесут результата, если выполнять их от случая к случаю.

  • Постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность тренировок, чтобы видеть прогресс.

Составьте расписание и придерживайтесь его, даже если настроение "не то".

3. Неправильное дыхание

Часто люди задерживают дыхание во время усилий, и это приводит к переутомлению.

  • Дышите глубоко и равномерно, избегайте задержки дыхания.

Правильная техника дыхания — это энергия и выносливость.

4. Слишком много повторений

Бесконечные повторы одного упражнения не ускоряют прогресс, а наоборот — снижают результативность.

  • Оптимальное количество повторений зависит от вашей цели и уровня физической подготовки.

Лучше сосредоточиться на качестве выполнения, чем на количестве.

5. Недостаточный отдых между подходами

Чрезмерный темп без пауз приводит к усталости и снижению силы.

  • Обычно достаточно 30-60 секунд отдыха.

Отдых — это не потерянное время, а важная часть тренировки.

6. Игнорирование кардионагрузки

Силовые упражнения важны, но без аэробных нагрузок тренировки неполные.

  • Добавьте в свою программу бег, плавание, велосипед или другие виды аэробной активности.

Кардио укрепляет сердце и помогает быстрее сжигать лишний жир.

7. Избыточное использование тренажёров

Если тренировка сводится только к работе на тренажёрах — это тупик.

  • Избегайте монотонных тренировок, чередуйте упражнения для разных групп мышц.

Тренажёры — лишь дополнение к работе с собственным весом и свободными весами.

8. Однообразные тренировки

Мышцы быстро привыкают к одинаковым нагрузкам.

  • Включайте в свою программу различные виды упражнений: силовые, кардио, функциональные и интервальные тренировки.

Разнообразие поддерживает мотивацию и ускоряет прогресс.

9. Ошибки в питании

Без правильного питания даже самые упорные тренировки теряют половину пользы.

  • Ешьте сложные углеводы и белки за 1-2 часа до тренировки и употребляйте протеиновый коктейль или фрукты после тренировки.

Еда — это топливо для тела, а тренировки — способ его правильно расходовать.

10. Недостаток мотивации

Пожалуй, это самая частая причина, почему спорт бросают на полпути.

  • Найдите для себя причины, по которым вам нужно тренироваться, и ставьте перед собой конкретные цели.

Мотивация — двигатель, без которого любые планы рушатся.

Уточнения

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Наука и техника
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека
Домашние животные
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Последние материалы
Жена Брюса Уиллиса приняла тяжёлое решение: звезду отселили в отдельный дом
В России ответили на резкий выпад Трампа в сторону Лаврова
Хотите рост мышц, а получаете усталость? Эти привычки убивают результат тренировок
Ночные кошмары не приходят случайно: эти ошибки расслабления делают сон тревожным
Россия замёрзла в августе: Газпром установил летний рекорд поставок газа
Хотите ядреные огурчики с настоящим хрустом? Добавьте в банку один неожиданный лист
Мадонна отмечает день рождения дочерей-близняшек: что скрывают кадры с праздника
Эти растения высасывают остатки жизни из земли после помидоров — и превращают грядку в пустыню
Холодная Луна встречает горячий реактор: космос рискует стать полем ядерных экспериментов
Пустая стена крадёт уют кухни: вот что сделает интерьер законченным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.