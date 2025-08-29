Шокирующая правда о похудении: вот когда ходьба эффективнее, чем марафон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Когда речь идёт о сжигании калорий, важно учитывать и интенсивность, и длительность нагрузки. Бег действительно сжигает больше калорий за единицу времени, но высокая скорость и ударная нагрузка на суставы делают его не всегда доступным для новичков или людей с лишним весом.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Ходьба, особенно быстрая, хоть и менее интенсивна, но позволяет тренироваться дольше и чаще. Она улучшает кровообращение, укрепляет ноги и спину, а также снижает стресс.

Оптимальная стратегия для похудения — комбинировать оба типа активности: бег 2-3 раза в неделю для повышения интенсивности и ходьбу в остальные дни для активного восстановления.

Такой подход помогает сжигать больше калорий в сумме и снижает риск травм, делая процесс похудения более устойчивым.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
