Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день

После 40 лет организм постепенно теряет мышечную массу, а обмен веществ замедляется. Чтобы оставаться в форме, важно сочетать силовые упражнения с кардио.
Первое — приседания с собственным весом или лёгкими гантелями. Они укрепляют ягодицы и ноги, а также поддерживают здоровье суставов.
Второе — планка. Простое удержание тела на локтях и носках задействует мышцы кора, улучшает осанку и помогает справляться с нагрузкой на позвоночник.
Третье — отжимания от пола или с опорой на скамью. Они развивают грудные, плечевые и трицепсовые мышцы, делая верхнюю часть тела сильной и подтянутой.
Регулярная практика этих трёх упражнений не только поддерживает тонус мышц, но и снижает риск травм, укрепляет кости и помогает сохранять активность в повседневной жизни.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
