Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день

Спорт

После 40 лет организм постепенно теряет мышечную массу, а обмен веществ замедляется. Чтобы оставаться в форме, важно сочетать силовые упражнения с кардио.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Занятие на велотренажере

Первое — приседания с собственным весом или лёгкими гантелями. Они укрепляют ягодицы и ноги, а также поддерживают здоровье суставов.

Второе — планка. Простое удержание тела на локтях и носках задействует мышцы кора, улучшает осанку и помогает справляться с нагрузкой на позвоночник.

Третье — отжимания от пола или с опорой на скамью. Они развивают грудные, плечевые и трицепсовые мышцы, делая верхнюю часть тела сильной и подтянутой.

Регулярная практика этих трёх упражнений не только поддерживает тонус мышц, но и снижает риск травм, укрепляет кости и помогает сохранять активность в повседневной жизни.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

