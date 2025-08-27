Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на популярный седан пошли вниз: что стоит за падением
Осетровый десант: в Зею выпустили десятки тысяч молоди
Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси
Кулинары: добавление какао-порошка превращает манную кашу в десерт

Самое недооценённое упражнение в фитнесе: вот как отжимания меняют всё ваше тело

2:52
Спорт

На первый взгляд, отжимания кажутся простым и базовым упражнением. Однако эксперты утверждают, что регулярная практика укрепляет верхнюю часть тела, улучшает осанку, развивает контроль кора и повышает общий уровень физической подготовки.

Мужчина отжимается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина отжимается

Доктор Эндрю Джагим из клиники Майо считает, что это одно из самых недооцененных движений в фитнесе, которое часто упускают из виду из-за его кажущейся простоты.

Правильная техника отжиманий

Начинайте с положения планки: руки немного шире плеч, пальцы расставлены, корпус и ягодицы напряжены. Опускайтесь, удерживая локти под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы тело оставалось прямой линией от головы до пят.

Поднимайтесь обратно, делая движение медленным и контролируемым. Марк Боханнон, персональный тренер, говорит: "Думайте об отжимании как о движущейся планке".

Распространенные ошибки

Часто люди допускают провисание бедер, опускают голову или выполняют повторения слишком быстро, теряя контроль и эффективность упражнения, пишет theguardian.com.

Чтобы избежать этого, держите корпус напряженным, сжимайте ягодицы и выполняйте движения медленно — это максимально активирует мышцы и снижает риск травм.

Варианты для новичков

Если классические отжимания даются тяжело, есть альтернативы: отжимания от стены помогут освоить правильную форму, отжимания с опорой на скамью или колени уменьшают нагрузку на мышцы, а отрицательные отжимания с медленным опусканием позволяют укрепить контроль и силу.

Продвинутые вариации

Со временем упражнение можно усложнять: отжимания с поднятыми ногами, узкий хват для работы трицепса или добавление веса на спину увеличивают нагрузку и развивают мышцы ещё эффективнее.

Как включить отжимания в программу

Отжимания не должны поглощать всё время тренировки. Несколько минут в начале или конце занятия, удержание планки, отрицательные и изометрические удержания два раза в неделю помогут укрепить тело постепенно и безопасно.

Когда отжимания противопоказаны

Людям с травмами плеч или запястий лучше избегать этого упражнения либо использовать специальные ручки для отжиманий. При сомнениях всегда стоит обратиться к тренеру для корректной техники и безопасной прогрессии.

Альтернатива отжиманиям

Если вы не переносите отжимания, их можно заменить жимом гантелей или жимом на тренажере. Но помните, что эти варианты не тренируют стабильность всего тела так, как это делают классические отжимания, поэтому ценность упражнения остаётся высокой.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вопреки дождям: в Татарстане 56% урожая зерновых уже собрано
Больше не делаю с яблоками: шарлотка с дыней покорила сердце — новый фаворит
Йога как союзник: 3 идеальных упражнения для укрепления корпуса и поясницы
Фотосинтез в действии: новая молекула изменит взгляды на альтернативные источники энергии
Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера
Палитры, выдержавшие проверку временем: эти цветовые комбинации легко внедрить в любой интерьер
Continental заявляет: шина UltraContact NXT — экологичная и безопасная, как никогда
Наклейка на стекле может стоить свободы: за эти надписи реально получить дело
Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев
Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.