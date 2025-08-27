Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генетическая ошибка превратилась в бренд: как коты с дополнительными пальцами стали знаменитыми
Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени
АвтоВАЗ идёт на Восток: раскрыт амбициозный проект в Киргизии
Зрители не поверили своим глазам: вот что забыл сделать Киркоров перед выходом на сцену
Мордастая, тебе отвечу: Алёна Водонаева не выдержала и рассказала всю правду о своём пупке
336 пассажиров в шоке: экстренная посадка из-за жуткого инцидента на рейсе в Барселону
Тайны падающих звёзд: вопреки мифам вот что они значат на самом деле
Двигатель может заглохнуть на ходу: эти признаки позволят предугадать поломку машины
Как убрать жирную пыль без усилий: универсальное средство уже есть у вас дома

Тайна восточной практики: как обычное занятие йогой меняет взгляд на реальность

2:48
Спорт

Кундалини йога — это особое направление, которое помогает почувствовать себя лучше, спокойнее и энергичнее. В ней соединяются простые движения, дыхательные техники, мантры и расслабление. Она подходит почти каждому — от новичков до тех, кто ищет более глубокое понимание себя.

Девушка занимается йогой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается йогой

Что такое кундалини-йога

В традициях йоги считается, что у основания позвоночника спит энергия — своеобразная "батарейка", наполняющая силой и радостью. Кундалини-йога пробуждает её, позволяя почувствовать себя увереннее и полнее жить.

Изначально практика зародилась в Индии, но именно в 1960-х Йоги Бхаджан привёз её на Запад и сделал доступной для всех. Здесь нет акробатических поз или сложных асан — главное внимание уделяется здоровью, внутреннему равновесию и ощущению энергии.

Как проходит занятие

Кундалини-йога обычно длится около полутора часов и напоминает маленькое путешествие. Всё начинается с мантры — короткой настройки, которая помогает сосредоточиться. Затем идёт лёгкая разминка: вращения плечами, дыхательные упражнения.

Основная часть — крия, серия движений и дыхательных техник, иногда с пением. Каждое упражнение работает не только с телом, но и с состоянием ума. После этого наступает медитация: тишина, осознанное дыхание и слова, которые помогают успокоить мысли. Завершает практику расслабление, когда тело отпускает напряжение, а энергия равномерно распределяется внутри.

Чем кундалини-йога отличается от других

Эта практика не ограничивается только телом. Она соединяет физические упражнения с дыханием, звуком и медитацией. Именно комплексность делает её уникальной.

Здесь часто используют мантры, например, "Сат Нам", что переводится как "истина во мне". Они помогают настроиться и обрести внутренний покой. В отличие от хатха-йоги, где акцент на позах, или аштанги, требующей силы и гибкости, кундалини доступна каждому — достаточно просто уметь дышать и двигаться.

Многие отмечают быстрый эффект: уже после пары занятий приходит ясность и спокойствие. Кроме того, практика укрепляет нервную систему и помогает легче справляться со стрессом — это как тренировка для внутреннего равновесия.

Итог

Кундалини-йога — это не про сложные асаны, а про живую энергию. Она даёт возможность почувствовать лёгкость, зарядиться силами и обрести устойчивость перед вызовами жизни.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Генетическая ошибка превратилась в бренд: как коты с дополнительными пальцами стали знаменитыми
Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени
АвтоВАЗ идёт на Восток: раскрыт амбициозный проект в Киргизии
Зрители не поверили своим глазам: вот что забыл сделать Киркоров перед выходом на сцену
Мордастая, тебе отвечу: Алёна Водонаева не выдержала и рассказала всю правду о своём пупке
336 пассажиров в шоке: экстренная посадка из-за жуткого инцидента на рейсе в Барселону
Тайны падающих звёзд: вопреки мифам вот что они значат на самом деле
Двигатель может заглохнуть на ходу: эти признаки позволят предугадать поломку машины
Как убрать жирную пыль без усилий: универсальное средство уже есть у вас дома
Добавляем апельсин, лимон и горчицу в курицу: этот трюк сделает её блюдом ресторанного уровня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.