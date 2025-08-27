Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота снаружи и изъяны внутри: в чём главный минус китайских автомобилей
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Апокалиптическое зрелище: более тысячи дельфинов обрушились на воду, превращая океан в бурлящий ад
Даже ходьба опасна: кто не должен тренироваться при загрязненном воздухе
ЖКХ душат? Нилов предлагает решение, которое изменит жизнь россиян
Кулинарный лайфхак: как приготовить печёный картофель быстрее, чем заказать пиццу — нужно всего 10 минут
Два сокровища Лигурии: легенды и тайны двух озёр северной Италии
Загадочная надпись турецких раскопок: кому был закрыт вход в церковь V века
От гардероба Лепса остались рожки да ножки: что натворила Аврора с его одеждой — певец в отчаянии

Силовые, кардио и диета — а жир на месте: ваш живот не худеет, даже при здоровом образе жизни

3:16
Спорт

Многие регулярно посещают тренажерный зал, совмещают силовые и кардиотренировки, стараются питаться правильно. Но живот и бока остаются. О причинах этого явления «Известиям» рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Плоский живот
Фото: https://i.pinimg.com/736x/bd/55/4c/bd554cb41c51a8dcb81f8eed738bdb15.jpg
Плоский живот

Локального жиросжигания не существует

«Нужно помнить, что жир нельзя убрать локально. Пресс можно укрепить, но не «сжечь» жир в этой зоне скручиваниями. Организм избавляется от жира в индивидуальной последовательности — и живот часто уходит в последнюю очередь. Еще одна распространенная причина — обилие стресса и недостаточное восстановление. Даже при хорошем графике тренировок и питания хронический стресс и недосып тормозят прогресс. Повышается уровень кортизола, который связан с накоплением жира в области живота», — пояснила она.

Ошибки в питании: скрытые калории и жесткие запреты

Даже если рацион кажется здоровым, остаются незамеченными скрытые калории из перекусов, напитков и орехов. Часто после тренировок люди переедают углеводами, но не добирают белка и клетчатки. Еще хуже — слишком строгие ограничения, которые приводят к срывам.

«Неочевидный факт: если тело адаптировалось, то и вес застынет. Если долго тренироваться по одной схеме, то может наступить плато. Необязательно увеличивать нагрузку — иногда достаточно поменять ритм или тип активности», — добавила эксперт.

Как скорректировать питание без крайностей

По словам тренера, бороться с «упрямым животом» нужно начинать с пересмотра рациона. Главное — не урезать калории резко, а держать небольшой дефицит: 5–10% от нормы.
В рационе должны быть:

  • достаточно белка (около 1,5 г на килограмм веса),
  • много овощей и цельных продуктов,
  • внимательное отношение к напиткам и перекусам.

Жесткие запреты нежелательны — они почти всегда заканчиваются срывами.

Тренировки: сколько и какие

Чтобы прогрессировать, не нужно изнурять себя часами тренировок. Оптимально:

  • 2–3 силовые тренировки в неделю,
  • 1–2 кардиотренировки по 20–40 минут,
  • мягкий фитнес — растяжка или йога.

Восстановление: отдых важнее, чем кажется

«Многие забывают, что обязательно нужно восстанавливаться после занятий спортом. То есть устраивать дни без спорта вообще. Нужно стараться держать стресс под контролем. Минимум семь-восемь часов сна и один час в день без экрана, работы и задач. Нужно найти то, что снимает напряжение, например дыхание, прогулки, общение, вода», — отметила Бахтурина.

Жить без перегруза — главный секрет

Чтобы живот стал подтянутым, важно не только «сжигать жир», но и перестать жить в режиме постоянного перегруза. Иногда организм удерживает жир «про запас» именно из-за чрезмерных усилий.

Уточнения

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании
Мистика в больнице: что почувствовала Надежда Бабкина, спасая сына после аварии
Спасает сердце, зрение и мышцы — но всего одна ошибка превращает эту ягоду в опасную ловушку
Автоподстава за секунду: новая схема оставляет водителей без шансов
Силовые, кардио и диета — а жир на месте: ваш живот не худеет, даже при здоровом образе жизни
Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой
Больше не жертва киберворов: как Госуслуги защитят ваши деньги
Авария у берегов Италии: к морскому гиганту MSC World Europa спешат буксиры и итальянские спасатели
Эти насекомые всё чаще распространяются по Европе, прогрызая себе путь через стены и вызывая перебои в электроэнергии
Три кита, обрушившие нефтяной импорт в ЕС: что скрывают данные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.