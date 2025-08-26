Лишний вес — не приговор: правда о тренировках, которая рушит старые установки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Спорт

Многие уверены: при избыточной массе тела путь к спорту начинается с диеты и кардио, а к гантелям можно подходить лишь после снижения веса. На самом деле это миф. Силовые тренировки полезны при любом весе — они помогают худеть, укрепляют здоровье и делают тело выносливее.

Утренняя зарядка в спальне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя зарядка в спальне

Нужно ли худеть перед силовыми тренировками

Расхожее мнение, что людям с лишним весом сначала необходимо "сбросить килограммы", а потом переходить к работе с отягощениями, не подтверждается наукой. Исследования показывают: упражнения с весами не только безопасны, но и эффективны в лечении ожирения и метаболических нарушений.

Силовые тренировки повышают чувствительность клеток к инсулину, укрепляют кости, поддерживают сердце и суставы, снижают тревожность и улучшают настроение. Всё это — без обязательного предварительного похудения.

Как заниматься безопасно

При избыточной массе тела особенно важно соблюдать постепенность. Оптимальный старт — не менее двух силовых тренировок в неделю. Лучше всего заниматься с тренером: специалист подберёт упражнения и нагрузку, учитывая противопоказания.

Если занимаетесь самостоятельно, начинайте с простых движений и лёгких весов. Подойдут приседания на тумбу, отжимания с колен, упражнения на блочных тренажёрах, скручивания на пресс. Главный акцент — на правильной технике. Постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы укреплять мышцы без перегрузки организма.

После тренировки должно оставаться чувство лёгкой усталости, но не полного изнеможения. Боль и дискомфорт — сигнал пересмотреть нагрузку.

Итог

Силовые тренировки — это не только про накачанные мышцы, но и про здоровье. Они помогают худеть, защищают суставы и сердце, дают энергию и уверенность. Начинать можно в любом весе — главное, делать это разумно и постепенно.

Уточнения

Избыточная масса тела — это состояние организма, при котором тот имеет массу жировой ткани, превышающую диапазон, принятый для здорового тела.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Лишний вес — не приговор: правда о тренировках, которая рушит старые установки
