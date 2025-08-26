Лишний вес — не приговор: правда о тренировках, которая рушит старые установки

Многие уверены: при избыточной массе тела путь к спорту начинается с диеты и кардио, а к гантелям можно подходить лишь после снижения веса. На самом деле это миф. Силовые тренировки полезны при любом весе — они помогают худеть, укрепляют здоровье и делают тело выносливее.
Расхожее мнение, что людям с лишним весом сначала необходимо "сбросить килограммы", а потом переходить к работе с отягощениями, не подтверждается наукой. Исследования показывают: упражнения с весами не только безопасны, но и эффективны в лечении ожирения и метаболических нарушений.
Силовые тренировки повышают чувствительность клеток к инсулину, укрепляют кости, поддерживают сердце и суставы, снижают тревожность и улучшают настроение. Всё это — без обязательного предварительного похудения.
При избыточной массе тела особенно важно соблюдать постепенность. Оптимальный старт — не менее двух силовых тренировок в неделю. Лучше всего заниматься с тренером: специалист подберёт упражнения и нагрузку, учитывая противопоказания.
Если занимаетесь самостоятельно, начинайте с простых движений и лёгких весов. Подойдут приседания на тумбу, отжимания с колен, упражнения на блочных тренажёрах, скручивания на пресс. Главный акцент — на правильной технике. Постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы укреплять мышцы без перегрузки организма.
После тренировки должно оставаться чувство лёгкой усталости, но не полного изнеможения. Боль и дискомфорт — сигнал пересмотреть нагрузку.
Силовые тренировки — это не только про накачанные мышцы, но и про здоровье. Они помогают худеть, защищают суставы и сердце, дают энергию и уверенность. Начинать можно в любом весе — главное, делать это разумно и постепенно.
Избыточная масса тела — это состояние организма, при котором тот имеет массу жировой ткани, превышающую диапазон, принятый для здорового тела.
Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.