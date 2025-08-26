Мечта или РПЛ: капитан Зенита Дуглас Сантос стоит перед выбором всей жизни

В пресс-службе петербургского "Зенита" прокомментировали возможный вызов капитана команды Дугласа Сантоса в сборную Бразилии. Несмотря на получение российского гражданства, защитник в случае выхода на поле в форме "селесао" снова будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.

Поддержка клуба

В клубе подчеркнули, что полностью поддерживают решение футболиста и уважают его право выбора.

"Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни", — сообщили в пресс-службе клуба в беседе с ТАСС.

Значимость для чемпионата России

Представители "Зенита" также отметили, что вызов сразу двух игроков клуба в сборную Бразилии демонстрирует высокий уровень российского чемпионата. Молодые российские футболисты получают возможность играть и конкурировать с футболистами мирового класса.

Готовность к изменениям

В клубе заранее подготовились к такому развитию событий и приняли возможность изменения статуса Сантоса в РПЛ. Для "Зенита" важнее всего, чтобы игроки продолжали развиваться и получали возможность выступать на самом высоком уровне.

Ближайшие матчи сборной Бразилии

В сентябре сборная Бразилии проведет матчи против команд Чили и Боливии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026.

