Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям

Вратарь парижского "ПСЖ" Матвей Сафонов поделился впечатлениями после первых трёх недель предсезонной подготовки. Российский голкипер сообщил, что полностью готов к новому сезону и чувствует себя оптимально. По словам спортсмена, отпуск позволил ему полностью восстановиться как эмоционально, так и физически.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

"Отпуск пошёл на пользу — с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности", — заверил Сафонов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сохранил оптимальную форму и достиг лучшего показателя жировой массы за всё время пребывания в Париже.

Особенно Сафонов отметил, что впервые за время отпусков ему удалось избежать набора веса. Игрок настроен на борьбу за новые трофеи в предстоящем сезоне и заявил о своей готовности к новым вызовам.

За время выступления за парижский клуб Сафонов добился впечатляющих результатов, став обладателем чемпионата Франции, Кубка Франции, Суперкубка Франции, Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне вратарь провёл 17 матчей во всех турнирах, сохранив свои ворота в неприкосновенности в семи из них. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России.

