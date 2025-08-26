Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям

Вратарь парижского "ПСЖ" Матвей Сафонов поделился впечатлениями после первых трёх недель предсезонной подготовки. Российский голкипер сообщил, что полностью готов к новому сезону и чувствует себя оптимально. По словам спортсмена, отпуск позволил ему полностью восстановиться как эмоционально, так и физически.
"Отпуск пошёл на пользу — с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности", — заверил Сафонов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что сохранил оптимальную форму и достиг лучшего показателя жировой массы за всё время пребывания в Париже.
Особенно Сафонов отметил, что впервые за время отпусков ему удалось избежать набора веса. Игрок настроен на борьбу за новые трофеи в предстоящем сезоне и заявил о своей готовности к новым вызовам.
За время выступления за парижский клуб Сафонов добился впечатляющих результатов, став обладателем чемпионата Франции, Кубка Франции, Суперкубка Франции, Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне вратарь провёл 17 матчей во всех турнирах, сохранив свои ворота в неприкосновенности в семи из них. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.
Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России.
