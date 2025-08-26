Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теннисистка Сачия Викери заработала за три месяца ведения стримов половину суммы заработка за всю свою профессиональную карьеру.

Она стала публиковать контент, чтобы заработать на жизнь во время перерыва из-за травмы плеча. В 2018 году девушка занимала 73-е место в мировом рейтинге, сейчас она планирует возвращение в топ-550.

Сама Викери недовольна, что в спорте она получает маленькую зарплату.

"Я потратила больше $100 тыс. долларов на тренеров, фитнес, физиотерапию, восстановление, МРТ — люди этого не замечают", — сказала она.

По словам спортсменки, аккаунт на стриминг-платформе стал для нее "финансовой подушкой безопасности".

Важно отметить, что Викери не публикует обнажённый контент. Она продолжает зарабатывать деньги, так как "невозможно иметь страховку или финансовую свободу, если не входишь в топ-100".

Уточнения

Сачия Викери (англ. Sachia Vickery; родилась 11 мая 1995 года в Холливуде, США) — американская теннисистка; победительница трёх турниров ITF (два — в одиночном разряде); полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl (2011); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2012); бывшая шестая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
