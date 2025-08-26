Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца

Теннисистка Сачия Викери заработала за три месяца ведения стримов половину суммы заработка за всю свою профессиональную карьеру.

Девушки в белых юбках

Она стала публиковать контент, чтобы заработать на жизнь во время перерыва из-за травмы плеча. В 2018 году девушка занимала 73-е место в мировом рейтинге, сейчас она планирует возвращение в топ-550.

Сама Викери недовольна, что в спорте она получает маленькую зарплату.

"Я потратила больше $100 тыс. долларов на тренеров, фитнес, физиотерапию, восстановление, МРТ — люди этого не замечают", — сказала она.

По словам спортсменки, аккаунт на стриминг-платформе стал для нее "финансовой подушкой безопасности".

Важно отметить, что Викери не публикует обнажённый контент. Она продолжает зарабатывать деньги, так как "невозможно иметь страховку или финансовую свободу, если не входишь в топ-100".

Уточнения

Сачия Викери (англ. Sachia Vickery; родилась 11 мая 1995 года в Холливуде, США) — американская теннисистка; победительница трёх турниров ITF (два — в одиночном разряде); полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl (2011); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2012); бывшая шестая ракетка мира в юниорском рейтинге.

