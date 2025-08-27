Китайская практика — лекарство от стресса и старости: одно упражнение вернёт лёгкость и спокойствие

Бегаете или плаваете, но это не одно и то же? Вы можете начать заниматься физической активностью, которая будет идеально подходить именно вам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Физическая активность в пожилом возрасте

Есть тренировка, которая:

подходит абсолютно всем;

занимает всего 10 минут в день;

не требует больших усилий;

полезна даже для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Что такое тайцзи

Тайцзи (первоначально называвшееся тайцзи-цюа) — это практика, зародившаяся в Китае. Изначально боевое искусство, сегодня её часто называют "медитацией в движении".

Каждый этап этой техники упражнений требует значительной концентрации. Что же произойдёт, если полностью погрузиться в неё? Вы улучшите своё равновесие, координацию и гибкость. Физические упражнения также благотворно влияют на психику, помогая восстановить утраченное спокойствие и снять стресс.

Почему тайцзи подходит пожилым людям

Поскольку этот вид спорта медленный и плавный, он также идеально подходит для мужчин и женщин старше 60 лет. Он не создает нагрузки на суставы и полезен для организма в целом.

Философия и энергия

Тайцзи работает с внутренней энергией и осознанным дыханием. Она основана на китайской даосской философии и также испытала влияние китайской медицины. В основе этой системы лежит идея о том, что наше тело состоит из сети энергетических каналов, или меридианов. При медленной практике энергия достигает отдельных органов через них.

Важно: даже если философия вам не близка, тайцзи просто работает. Медленные движения, включая удары ногами и руками, а также осознанное дыхание и общее успокоение не могут не принести вам пользу.

Как проходят занятия

Начинается с базовой стойки: ноги слегка согнуты, таз поджат. В первое время возможна усталость и дискомфорт в ногах — это нормально, требуется немного терпения.

Движения медленные: удары руками и ногами, дыхательные практики, общее расслабление.

Вы можете заниматься этим упражнением целый час, но даже десять минут в день пойдут вам на пользу. Тайцзи можно практиковать организованно, но в интернете можно найти множество видео, которые помогут вам эффективно практиковать самостоятельно.