Китайская практика — лекарство от стресса и старости: одно упражнение вернёт лёгкость и спокойствие

Бегаете или плаваете, но это не одно и то же? Вы можете начать заниматься физической активностью, которая будет идеально подходить именно вам.
Есть тренировка, которая:
Тайцзи (первоначально называвшееся тайцзи-цюа) — это практика, зародившаяся в Китае. Изначально боевое искусство, сегодня её часто называют "медитацией в движении".
Каждый этап этой техники упражнений требует значительной концентрации. Что же произойдёт, если полностью погрузиться в неё? Вы улучшите своё равновесие, координацию и гибкость. Физические упражнения также благотворно влияют на психику, помогая восстановить утраченное спокойствие и снять стресс.
Поскольку этот вид спорта медленный и плавный, он также идеально подходит для мужчин и женщин старше 60 лет. Он не создает нагрузки на суставы и полезен для организма в целом.
Тайцзи работает с внутренней энергией и осознанным дыханием. Она основана на китайской даосской философии и также испытала влияние китайской медицины. В основе этой системы лежит идея о том, что наше тело состоит из сети энергетических каналов, или меридианов. При медленной практике энергия достигает отдельных органов через них.
Важно: даже если философия вам не близка, тайцзи просто работает. Медленные движения, включая удары ногами и руками, а также осознанное дыхание и общее успокоение не могут не принести вам пользу.
Вы можете заниматься этим упражнением целый час, но даже десять минут в день пойдут вам на пользу. Тайцзи можно практиковать организованно, но в интернете можно найти множество видео, которые помогут вам эффективно практиковать самостоятельно.
