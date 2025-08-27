Китайская практика — лекарство от стресса и старости: одно упражнение вернёт лёгкость и спокойствие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бегаете или плаваете, но это не одно и то же? Вы можете начать заниматься физической активностью, которая будет идеально подходить именно вам.

Физическая активность в пожилом возрасте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Физическая активность в пожилом возрасте

Есть тренировка, которая:

  • подходит абсолютно всем;
  • занимает всего 10 минут в день;
  • не требует больших усилий;
  • полезна даже для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Что такое тайцзи

Тайцзи (первоначально называвшееся тайцзи-цюа) — это практика, зародившаяся в Китае. Изначально боевое искусство, сегодня её часто называют "медитацией в движении".

Каждый этап этой техники упражнений требует значительной концентрации. Что же произойдёт, если полностью погрузиться в неё? Вы улучшите своё равновесие, координацию и гибкость. Физические упражнения также благотворно влияют на психику, помогая восстановить утраченное спокойствие и снять стресс.

Почему тайцзи подходит пожилым людям

Поскольку этот вид спорта медленный и плавный, он также идеально подходит для мужчин и женщин старше 60 лет. Он не создает нагрузки на суставы и полезен для организма в целом.

Философия и энергия

Тайцзи работает с внутренней энергией и осознанным дыханием. Она основана на китайской даосской философии и также испытала влияние китайской медицины. В основе этой системы лежит идея о том, что наше тело состоит из сети энергетических каналов, или меридианов. При медленной практике энергия достигает отдельных органов через них.

Важно: даже если философия вам не близка, тайцзи просто работает. Медленные движения, включая удары ногами и руками, а также осознанное дыхание и общее успокоение не могут не принести вам пользу.

Как проходят занятия

  • Начинается с базовой стойки: ноги слегка согнуты, таз поджат. В первое время возможна усталость и дискомфорт в ногах — это нормально, требуется немного терпения.
  • Движения медленные: удары руками и ногами, дыхательные практики, общее расслабление.

Вы можете заниматься этим упражнением целый час, но даже десять минут в день пойдут вам на пользу. Тайцзи можно практиковать организованно, но в интернете можно найти множество видео, которые помогут вам эффективно практиковать самостоятельно.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
