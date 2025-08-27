Йога как союзник: 3 идеальных упражнения для укрепления корпуса и поясницы

Преподаватель по йоге Аудриана Монтейро предлагает три специальных упражнения, направленных на укрепление мышц кора и поясницы. Подробности ниже.
Вот три упражнения, которые рекомендует Аудриана Монтейро для укрепления мышц кора и поясницы:
Это упражнение требует подвижности грудной клетки и хорошего контроля осанки. Необходимо крепко держать ноги на полу, спину прямой, а руки поднятыми, как будто вы собираетесь сесть на невидимый стул. Помимо укрепления мышц кора, это упражнение также тренирует равновесие и устойчивость голеностопного сустава. Чтобы выполнить его, помните о следующих шагах:
Эта поза, похожая на отжимания, укрепляет грудь, плечи и руки, а также задействует мышцы кора для стабилизации поясницы. При необходимости можно опираться на колени, следя за тем, чтобы бедра и плечи были на одной линии. Этапы выполнения включают:
Идеально подходит для проработки глубоких мышц живота, которые поддерживают бедра и туловище, а также для активации ног и ягодиц в зависимости от вариации. Если вы хотите выполнять это упражнение, обратите внимание на следующее:
По данным клиники Майо, мышцы кора охватывают таз, поясницу, бёдра и живот. Все они работают вместе, обеспечивая устойчивость и равновесие тела. Наличие сильного кора необходимо как для занятий спортом, так и для большинства повседневных физических нагрузок. Кроме того, он напрямую влияет на правильную осанку и снижает риск травм.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.