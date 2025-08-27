Йога как союзник: 3 идеальных упражнения для укрепления корпуса и поясницы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:05
Спорт

Преподаватель по йоге Аудриана Монтейро предлагает три специальных упражнения, направленных на укрепление мышц кора и поясницы. Подробности ниже.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Вот три упражнения, которые рекомендует Аудриана Монтейро для укрепления мышц кора и поясницы:

Поза стула

Это упражнение требует подвижности грудной клетки и хорошего контроля осанки. Необходимо крепко держать ноги на полу, спину прямой, а руки поднятыми, как будто вы собираетесь сесть на невидимый стул. Помимо укрепления мышц кора, это упражнение также тренирует равновесие и устойчивость голеностопного сустава. Чтобы выполнить его, помните о следующих шагах:

  1. Встаньте, поставив ноги вместе на коврик.
    Напрягите мышцы кора.
  2. Вдохните и поднимите руки над головой, сгибая колени.
  3. На выдохе опустите бедра назад, как будто собираетесь сесть, не допуская, чтобы колени выходили за линию пальцев ног.
  4. Вытяните руки к потолку, упираясь пятками в пол и расправляя грудную клетку.
  5. Задержитесь на несколько секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Чатуранга

Эта поза, похожая на отжимания, укрепляет грудь, плечи и руки, а также задействует мышцы кора для стабилизации поясницы. При необходимости можно опираться на колени, следя за тем, чтобы бедра и плечи были на одной линии. Этапы выполнения включают:

  1. Начните с позиции планки, расположив плечи над запястьями и напрягая мышцы кора.
  2. Медленно согните локти, прижав их к туловищу, и опуститесь вниз.
  3. Сделайте паузу непосредственно перед касанием пола.
  4. Затем опуститесь вниз, контролируя положение, и обопритесь телом на коврик.
  5. Если хотите усложнить упражнение, не отрывайте ноги от пола и потренируйтесь возвращаться в планку.

Поза лодки

Идеально подходит для проработки глубоких мышц живота, которые поддерживают бедра и туловище, а также для активации ног и ягодиц в зависимости от вариации. Если вы хотите выполнять это упражнение, обратите внимание на следующее:

  1. Сядьте, согнув колени и поставив стопы на пол.
  2. Слегка отклоните корпус назад, образуя букву "V". Напрягите мышцы кора.
  3. Поднимите ноги, согнув их в коленях под углом 90°.
  4. Вытяните руки вдоль ног, раскройте грудную клетку и держите спину прямо.
  5. Оставайтесь в этой позе как можно дольше, не теряя равновесия.

По данным клиники Майо, мышцы кора охватывают таз, поясницу, бёдра и живот. Все они работают вместе, обеспечивая устойчивость и равновесие тела. Наличие сильного кора необходимо как для занятий спортом, так и для большинства повседневных физических нагрузок. Кроме того, он напрямую влияет на правильную осанку и снижает риск травм.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
