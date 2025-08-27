Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти
Красивые снаружи, трухлявые внутри: от каких машин лучше держаться подальше
Врачи возвращаются в больницы: частным клиникам поставили жёсткий барьер
Поглощение гипермаркетов: Лента делает ход конём
Как продлить лето всего за пару часов от Афин: пять островов Греции для идеального завершения лета
Впервые за 60 лет: в США выявлен редкий случай заражения плотоядным паразитом
Сати Казанова показала, как соединяется с инопланетной энергией в своей секте
Хрустящая корочка и нежный вкус: гратен из цуккини понравится всей семье, включая детей
Розовый цвет снимает стресс? Как подобрать правильный оттенок для кухни, спальни и ванной

Детство на паузе: 12-летний школьник из США готовится побить рекорды пауэрлифтинга

1:50
Спорт

Большинство 12-летних детей поднимают карандаши и рюкзаки, но Нэш Эрвуд из Колумбуса (США) поднимает вес вдвое больше себя.

Штанга
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Штанга

"Всякий раз, когда мне задают тест, я могу его выполнить. Это может занять у меня минуту, но я понимаю", — сказал Эрвуд.

Первые шаги к рекордам

Что он понял, так это свою силу. При росте 175 см и весе 112 кг Большой Нэш заслужил своё прозвище. Его отец, Райан Эрвуд, рассказывает, что всё началось, когда Нэшу было всего 4 года.

"Он взял шлакоблок и понёс его, и мне пришлось остановиться и посмотреть. Наблюдать за тем, как маленький ребёнок несёт шлакоблок через подъездную дорожку, — это было так впечатляюще. Значит, он всегда был очень сильным, и с годами его сила только росла и развивалась", — говорит его папа.

Тренировки и наставники

Сейчас Нэш тренируется с тренером Терренсом Флауэрсом в фитнес-клубе. Изначально мальчик пришёл в январе на футбольную подготовку, но тренер Флауэрс быстро понял, что у 11-летнего юноши гораздо больше потенциала.

"Я просто начал немного исследовать вопрос и потом выяснил, какой это рекорд. Я записал его",  — сказал Флауэрс.

Новый вызов — рекорд штата

Новая цель — побить рекорды штата Джорджия по пауэрлифтингу. В настоящее время рекорд штата принадлежит Атрейю Весту, которому сейчас 14 лет. Нэш сказал, что они общались онлайн, и Вест не только хочет передать эстафету, но и даёт Нэшу отличные советы.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Домашние животные
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Последние материалы
Врачи возвращаются в больницы: частным клиникам поставили жёсткий барьер
Поглощение гипермаркетов: Лента делает ход конём
Как продлить лето всего за пару часов от Афин: пять островов Греции для идеального завершения лета
Впервые за 60 лет: в США выявлен редкий случай заражения плотоядным паразитом
Сати Казанова показала, как соединяется с инопланетной энергией в своей секте
Хрустящая корочка и нежный вкус: гратен из цуккини понравится всей семье, включая детей
Детство на паузе: 12-летний школьник из США готовится побить рекорды пауэрлифтинга
Розовый цвет снимает стресс? Как подобрать правильный оттенок для кухни, спальни и ванной
При повторяющемся онемении рук следует обратиться к неврологу, предупреждают врачи
Красота снаружи и изъяны внутри: в чём главный минус китайских автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.