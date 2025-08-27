Детство на паузе: 12-летний школьник из США готовится побить рекорды пауэрлифтинга

Большинство 12-летних детей поднимают карандаши и рюкзаки, но Нэш Эрвуд из Колумбуса (США) поднимает вес вдвое больше себя.

"Всякий раз, когда мне задают тест, я могу его выполнить. Это может занять у меня минуту, но я понимаю", — сказал Эрвуд.

Первые шаги к рекордам

Что он понял, так это свою силу. При росте 175 см и весе 112 кг Большой Нэш заслужил своё прозвище. Его отец, Райан Эрвуд, рассказывает, что всё началось, когда Нэшу было всего 4 года.

"Он взял шлакоблок и понёс его, и мне пришлось остановиться и посмотреть. Наблюдать за тем, как маленький ребёнок несёт шлакоблок через подъездную дорожку, — это было так впечатляюще. Значит, он всегда был очень сильным, и с годами его сила только росла и развивалась", — говорит его папа.

Тренировки и наставники

Сейчас Нэш тренируется с тренером Терренсом Флауэрсом в фитнес-клубе. Изначально мальчик пришёл в январе на футбольную подготовку, но тренер Флауэрс быстро понял, что у 11-летнего юноши гораздо больше потенциала.

"Я просто начал немного исследовать вопрос и потом выяснил, какой это рекорд. Я записал его", — сказал Флауэрс.

Новый вызов — рекорд штата

Новая цель — побить рекорды штата Джорджия по пауэрлифтингу. В настоящее время рекорд штата принадлежит Атрейю Весту, которому сейчас 14 лет. Нэш сказал, что они общались онлайн, и Вест не только хочет передать эстафету, но и даёт Нэшу отличные советы.

