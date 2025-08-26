Российский спорт в огне: раздача паспортов иностранцам вызвала новый скандал

В российском спорте разгорелась новая дискуссия: тему "раздачи паспортов" иностранным спортсменам поднял основатель Константин Малофеев. Профессиональные клубы сознательно натурализуют игроков, чтобы обойти лимит на легионеров.
Наибольший резонанс вызвал пример футболиста "Зенита" Клаудио Луиса Родригеса Паризи Леонела, известного как Клаудиньо.
"Когда началась война, атмосфера изменилась. У меня были друзья, которые играли на Украине. Я очень переживал из-за этого, это стало меня тяготить. Я хотел уйти, но "Зенит" меня не отпускал", — рассказал Клаудиньо.
Однако критики указывают: тогда любой легионер мог расторгнуть контракт и покинуть Россию без последствий. Тем не менее Клаудиньо продолжил играть, а в сентябре 2022 года заявил о желании стать гражданином РФ и получил паспорт ровно в годовщину начала СВО, сообщает "Царьград".
Ситуацию прокомментировал и другой натурализованный спортсмен — сноубордист Вик Уайлд.
"Большинство спортсменов заберут выигрыш и уедут, когда им больше не будет выгодно оставаться в России. Выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства", — рассказал Уайлд.
По словам Малофеева, активнее всего паспорта выдаются в футболе и хоккее — за последние годы их получили несколько десятков спортсменов.
"Гражданство без обязательств — спортивная проституция. Просто чтобы обойти лимит на иностранцев. Это ещё более низко, чем завоз строителей-ваххабитов", — сказал Малофеев.
Практика натурализации спортсменов существует давно, но именно в последние годы стала массовой. Одни считают её вынужденной мерой, которая помогает клубам оставаться конкурентоспособными. Другие уверены: подобный подход подрывает ценность гражданства и превращает его в инструмент для спортивных целей.
