Российский спорт в огне: раздача паспортов иностранцам вызвала новый скандал

Спорт

В российском спорте разгорелась новая дискуссия: тему "раздачи паспортов" иностранным спортсменам поднял основатель Константин Малофеев. Профессиональные клубы сознательно натурализуют игроков, чтобы обойти лимит на легионеров.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

История Клаудиньо

Наибольший резонанс вызвал пример футболиста "Зенита" Клаудио Луиса Родригеса Паризи Леонела, известного как Клаудиньо.

"Когда началась война, атмосфера изменилась. У меня были друзья, которые играли на Украине. Я очень переживал из-за этого, это стало меня тяготить. Я хотел уйти, но "Зенит" меня не отпускал", —  рассказал Клаудиньо.

Однако критики указывают: тогда любой легионер мог расторгнуть контракт и покинуть Россию без последствий. Тем не менее Клаудиньо продолжил играть, а в сентябре 2022 года заявил о желании стать гражданином РФ и получил паспорт ровно в годовщину начала СВО, сообщает "Царьград".

"Гражданство без обязательств"

Ситуацию прокомментировал и другой натурализованный спортсмен — сноубордист Вик Уайлд.

"Большинство спортсменов заберут выигрыш и уедут, когда им больше не будет выгодно оставаться в России. Выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства", — рассказал Уайлд.

По словам Малофеева, активнее всего паспорта выдаются в футболе и хоккее — за последние годы их получили несколько десятков спортсменов.

"Гражданство без обязательств — спортивная проституция. Просто чтобы обойти лимит на иностранцев. Это ещё более низко, чем завоз строителей-ваххабитов", — сказал Малофеев.

Почему это вызывает споры

Практика натурализации спортсменов существует давно, но именно в последние годы стала массовой. Одни считают её вынужденной мерой, которая помогает клубам оставаться конкурентоспособными. Другие уверены: подобный подход подрывает ценность гражданства и превращает его в инструмент для спортивных целей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
