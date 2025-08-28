Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США в растерянности: Индия не отказалась от российской нефти, несмотря на пошлины
Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю
Чудодейственный источник и святыни: куда стремятся паломники со всей России
Мусорное ведро превратилось в газовую камеру? Один трюк спасёт кухню за минуту
Ваш домофон может оказаться ловушкой: афера, которая открывает дверь к персональным данным
Масло исчезает за пару сотен километров: простые ошибки и серьёзные поломки
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила
Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн

Забудьте про ежедневный пресс: эти упражнения работают лучше

4:17
Спорт

Живот остаётся одной из самых чувствительных тем для женщин, особенно в странах Европы. Во Франции, Италии и Германии более половины женщин недовольны этой частью тела: кому-то живот кажется слишком мягким, другим — слишком большим. Однако эстетика — не единственная причина обратить внимание на эту зону. Сильные мышцы живота обеспечивают баланс таза, стабилизируют позвоночник и поддерживают осанку.

Интервальные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Интервальные тренировки

Один из самых безопасных и эффективных способов укрепить мышцы живота — это регулярные тренировки по методике пилатеса. Специалист с 800-часовой практикой, представительница школы "Méthode Pilates", Жюстин делится комплексом из пяти упражнений, способствующих формированию плоского живота.

Советы от тренера

Перед выполнением упражнений важно соблюдать технику дыхания и осознанную работу мышц. Жюстин рекомендует:

  • на каждом выдохе задействовать мышцы промежности и втягивать нижнюю часть живота к позвоночнику;

  • если возникает дискомфорт в шее — не класть голову на пол, а поддерживать её руками;

  • для усиления эффекта — приподнимать голову и плечи до уровня кончиков лопаток.

Упражнение № 1: Растяжка одной ноги

Как выполнять:

  • лечь на спину, согнуть ноги, руки — за головой;

  • таз зафиксировать в нейтральном положении (бедра и лобковая кость на одной линии) или прижать поясницу к полу;

  • на вдохе раскрыть грудную клетку;

  • на выдохе поднять ноги: угол между бедром и грудью — 90°, колени — также под прямым углом;

  • на выдохе вытянуть правую ногу под углом 45° и задержаться на 3-4 секунды;

  • на вдохе вернуть ногу в исходное положение;

  • повторить с левой ногой.

Количество повторений: 10-20 раз.

Упражнение № 2: Двойная растяжка ног

Как выполнять:

  • лечь на спину, руки вдоль тела;

  • таз в нейтральном положении или прижат поясницей к коврику;

  • поднять обе ноги вверх;

  • на вдохе медленно опустить прямые ноги к полу, не выгибая спину;

  • на выдохе втянуть живот и поднять ноги обратно вверх.

Упрощённый вариант: согнутые ноги и голова на полу.
Сложный вариант: прямые ноги опускаются максимально низко, голова и плечи приподняты.

Количество повторений: 10-20 раз.

Упражнение № 3: Пресс с ромбовидными ногами

Как выполнять:

  • лечь на спину, руки — за головой;

  • поднять голову и плечи до уровня лопаток;

  • с выдохом поднять согнутые ноги вверх, соединяя пятки, колени на ширине плеч;

  • на вдохе опустить ноги в форме ромба к полу;

  • на выдохе напрячь мышцы живота и подтянуть ноги, ягодицы и поясницу вверх.

Упрощённый вариант: голова остаётся на полу.
Сложный вариант: колени поднимаются до уровня локтей.

Количество повторений: 10-30 раз.

Упражнение № 4: Ножницы

Как выполнять:

  • лечь на спину, поднять ноги вверх;

  • поддерживать голову руками, выдох — активируем пресс и промежность;

  • приподнять голову и плечи до уровня лопаток;

  • обхватить заднюю часть левой ноги, правая — вытягивается к полу;

  • поменять ноги, координируя движения с дыханием.

Упрощённый вариант: голова на полу.
Сложный вариант: ноги максимально прямые, движения глубокие и контролируемые.

Количество повторений: 10-30 раз.

Упражнение № 5: Тизер

Как выполнять:

  • сесть, опираясь на область между копчиком и крестцом;

  • выполнить ретроверсию таза (подкрутить таз, округляя поясницу);

  • спина вытянута вверх, руки — за бёдрами;

  • на выдохе втянуть живот, активировать мышцы пресса и поднять ноги от пола;

  • если равновесие устойчивое — отпустить руки.

Упрощённый вариант: поддерживать себя за бёдра.
Сложный вариант: полностью вытянуть ноги вперёд.

Количество повторений: удерживать позу от 5 до 10 дыхательных циклов.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок
Еда и рецепты
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю
Чудодейственный источник и святыни: куда стремятся паломники со всей России
Забудьте про ежедневный пресс: эти упражнения работают лучше
Мусорное ведро превратилось в газовую камеру? Один трюк спасёт кухню за минуту
Ваш домофон может оказаться ловушкой: афера, которая открывает дверь к персональным данным
Масло исчезает за пару сотен километров: простые ошибки и серьёзные поломки
Едет батюшка не с оружием, а с Крестом, Евангелием и Чашей — вместе с казаками на передовой: иерей Тимофей (Чайкин)
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила
Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.