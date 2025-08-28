Забудьте про ежедневный пресс: эти упражнения работают лучше

Живот остаётся одной из самых чувствительных тем для женщин, особенно в странах Европы. Во Франции, Италии и Германии более половины женщин недовольны этой частью тела: кому-то живот кажется слишком мягким, другим — слишком большим. Однако эстетика — не единственная причина обратить внимание на эту зону. Сильные мышцы живота обеспечивают баланс таза, стабилизируют позвоночник и поддерживают осанку.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Интервальные тренировки

Один из самых безопасных и эффективных способов укрепить мышцы живота — это регулярные тренировки по методике пилатеса. Специалист с 800-часовой практикой, представительница школы "Méthode Pilates", Жюстин делится комплексом из пяти упражнений, способствующих формированию плоского живота.

Советы от тренера

Перед выполнением упражнений важно соблюдать технику дыхания и осознанную работу мышц. Жюстин рекомендует:

на каждом выдохе задействовать мышцы промежности и втягивать нижнюю часть живота к позвоночнику;

если возникает дискомфорт в шее — не класть голову на пол, а поддерживать её руками;

для усиления эффекта — приподнимать голову и плечи до уровня кончиков лопаток.

Упражнение № 1: Растяжка одной ноги

Как выполнять:

лечь на спину, согнуть ноги, руки — за головой;

таз зафиксировать в нейтральном положении (бедра и лобковая кость на одной линии) или прижать поясницу к полу;

на вдохе раскрыть грудную клетку;

на выдохе поднять ноги: угол между бедром и грудью — 90°, колени — также под прямым углом;

на выдохе вытянуть правую ногу под углом 45° и задержаться на 3-4 секунды;

на вдохе вернуть ногу в исходное положение;

повторить с левой ногой.

Количество повторений: 10-20 раз.

Упражнение № 2: Двойная растяжка ног

Как выполнять:

лечь на спину, руки вдоль тела;

таз в нейтральном положении или прижат поясницей к коврику;

поднять обе ноги вверх;

на вдохе медленно опустить прямые ноги к полу, не выгибая спину;

на выдохе втянуть живот и поднять ноги обратно вверх.

Упрощённый вариант: согнутые ноги и голова на полу.

Сложный вариант: прямые ноги опускаются максимально низко, голова и плечи приподняты.

Количество повторений: 10-20 раз.

Упражнение № 3: Пресс с ромбовидными ногами

Как выполнять:

лечь на спину, руки — за головой;

поднять голову и плечи до уровня лопаток;

с выдохом поднять согнутые ноги вверх, соединяя пятки, колени на ширине плеч;

на вдохе опустить ноги в форме ромба к полу;

на выдохе напрячь мышцы живота и подтянуть ноги, ягодицы и поясницу вверх.

Упрощённый вариант: голова остаётся на полу.

Сложный вариант: колени поднимаются до уровня локтей.

Количество повторений: 10-30 раз.

Упражнение № 4: Ножницы

Как выполнять:

лечь на спину, поднять ноги вверх;

поддерживать голову руками, выдох — активируем пресс и промежность;

приподнять голову и плечи до уровня лопаток;

обхватить заднюю часть левой ноги, правая — вытягивается к полу;

поменять ноги, координируя движения с дыханием.

Упрощённый вариант: голова на полу.

Сложный вариант: ноги максимально прямые, движения глубокие и контролируемые.

Количество повторений: 10-30 раз.

Упражнение № 5: Тизер

Как выполнять:

сесть, опираясь на область между копчиком и крестцом;

выполнить ретроверсию таза (подкрутить таз, округляя поясницу);

спина вытянута вверх, руки — за бёдрами;

на выдохе втянуть живот, активировать мышцы пресса и поднять ноги от пола;

если равновесие устойчивое — отпустить руки.

Упрощённый вариант: поддерживать себя за бёдра.

Сложный вариант: полностью вытянуть ноги вперёд.

Количество повторений: удерживать позу от 5 до 10 дыхательных циклов.

Уточнения

