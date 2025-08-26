Футбол и литература: что получится, если нападающий читает Канемана перед пенальти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Спорт

Футболисты с книгой в руках — звучит непривычно, но в Минспорта решили иначе: теперь речь идёт не только о тренировках и тактике, но и об интеллектуальной подготовке игроков.

Литература для сломанных
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Литература для сломанных

Футбол и книги: история старого союза

Футбол и литература давно встречались на одном поле. Евгений Евтушенко опубликовал свой первый стих именно о футболе — в "Советском спорте". В 1985-м Эдуард Малофеев в перерыве читал сборной СССР "Как закалялась сталь", хотя это не принесло победы, пишет rosbalt.ru.

Теперь идея получила официальный размах. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что футболистам нужна не только физическая, но и интеллектуальная подготовка. Рассматривается даже утверждение специального списка книг, которые будут читать игроки на сборах и перед матчами.

"Умный пас" как результат чтения

Скептики, конечно, хмыкают: когда футболистам читать, если нужно бегать и тренироваться? Но у идеи есть логика. Представьте полузащитника, который перед выходом на поле открыл "Войну и мир". Его пас может превратиться в стратегический манёвр, достойный Кутузова. А вратарь, вдохновлённый "Преступлением и наказанием", попробует считывать намерения нападающего так же, как Достоевский — человеческие души.

Библиотека будущего чемпиона

В качестве примеров называют книги, которые могут оказаться полезными и на футбольном поле. "Искусство войны" Сунь-Цзы способно научить превращать отбор мяча в тщательно продуманную операцию. "Происхождение видов" Дарвина помогает осознать: выживает не самый сильный, а тот, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам.

Не обходится и без антиутопий: "1984" Джорджа Оруэлла учит сохранять хладнокровие и видеть скрытый смысл в решениях арбитров. "Мастер и Маргарита" Булгакова показывает, как важна стратегия и командная работа.

Что будет дальше

Этот список — только начало. В него легко добавить Сенеки для стойкости к поражениям или Витгенштейна для точных и геометрически выверенных атак.

Футбол, возможно, не станет от этого красивее, но уж точно — умнее.

Уточнения

Послематчевые пенальти (официально — удары с одиннадцатиметровой отметки, неофициально — серия пенальти) — одна из процедур, которая в соответствии с правилами игры в футбол позволяет определить победителя матча или серии матчей при равном счёте.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
