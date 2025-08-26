За кулисами бодибилдинга: что скрывается за бронзой, блеском и аплодисментами зала

На сцене они выходят под свет софитов, демонстрируют рельеф и пропорции тела, а зрители порой сравнивают происходящее с конкурсом красоты. Но за внешним блеском бодибилдинга скрываются строгие правила, годы упорных тренировок и суровый труд, без которого не стать чемпионом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бодибилдер качает бицепс

Как проходят турниры

Бодибилдинг объединяет любительские и профессиональные соревнования. Все они проводятся под эгидой федераций, каждая из которых задаёт свои стандарты: от формы одежды и набора поз до допинг-контроля и системы наград.

Прежде чем выйти на сцену, спортсмены проходят регистрацию, медицинские проверки и вносят взнос. Тело покрывается бронзирующим средством, чтобы подчеркнуть рельеф, а девушки готовят прическу и макияж. За кулисами идёт последняя "памп-разминка": мышцы наполняются кровью, становятся объёмнее и выглядят эффектнее.

На сцене всё решают позы. В мужском бодибилдинге обязательны: двойной бицепс спереди и сзади, широчайшие мышцы спины, трицепс сбоку, пресс-бедро. Сначала участники проходят предварительные туры, затем лучшие выходят в финал. Победа в любительском дивизионе открывает путь к профессиональной карьере — спортсмен получает про-карту и возможность попасть на турниры уровня "Мистер Олимпия".

Критерии оценки

Правила различаются в зависимости от категории и федерации. В классическом бодибилдинге судьи обращают внимание на симметрию, пропорции, гармонию фигуры и рельефность. Недостаточно просто иметь массу — важно, как атлет подаёт её на сцене.

В "фитнес-бикини" оценка строится иначе: учитываются женственность, плавность движений, образ в целом. Судьи смотрят на макияж, прическу, гладкость кожи и уверенность в подаче.

Такой субъективный подход часто вызывает споры и сравнения бодибилдинга с конкурсами красоты. Но именно в этом и заключается уникальность дисциплины: в ней спорт соединяется с эстетикой.

Уточнения

Культури́зм или бодиби́лдинг, или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями.

