Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Опоздали на неделю — и чеснок не взойдёт: коварная правда о сроках посадки
Обычный фарш и пара яиц — и на столе королевское блюдо: мясной рулет, который невозможно испортить
Кошка объявила голодовку: это не каприз, а отчаянный сигнал SOS, который вы игнорируете
Выбираешь антифриз по цвету, но как же правильно выбрать: цвет — не показатель свежести и качества
Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного

Тренировки перестали приносить радость? Вот что поможет вернуть мотивацию

2:37
Спорт

Все мы хоть раз сталкивались с моментом, когда тренировки превращаются из удовольствия в рутину. Кажется, что прогресс замедлился, а энтузиазм куда-то исчез. Но именно в такие моменты важно помнить: мотивация — это не подарок свыше, а навык, который можно развивать и поддерживать.

Фитнес контроль
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес контроль

Чёткие цели — половина успеха

Чтобы идти вперёд, нужно знать, куда именно вы движетесь.

  • Ставьте конкретные задачи. Формулировка "похудеть" звучит слишком размыто. Совсем другое дело — "сбросить 5 кг за три месяца". Так у вас появляется измеримый ориентир.
  • Разделяйте цели по времени. Краткосрочные задачи помогают радоваться маленьким победам, а долгосрочные держат вас на пути к большим результатам.
  • Создавайте структуру. Чёткий план тренировок превращает занятия в привычку. Регулярность и последовательность дают больше, чем редкие подвиги в зале.

Прогресс стоит фиксировать

Видеть, как меняется тело и выносливость, — мощный стимул не бросать начатое.

  • Ведите дневник тренировок: записывайте упражнения, ощущения и даже ошибки. Это позволит объективно оценивать успехи.
  • Делайте фото и замеры: иногда зеркало и сантиметр показывают больше, чем весы.
  • Заручитесь поддержкой других: друг, с которым вы тренируетесь, или группа единомышленников помогут не сойти с дистанции.
  • Обратитесь к профессионалу: тренер подскажет, где скорректировать программу, и убережёт от застоя.

Как не перегореть

Даже самая правильная программа может надоесть. Чтобы не потерять интерес:

  • держите в голове позитивный настрой. Избегайте самокритики и используйте аффирмации, чтобы укреплять веру в себя.
  • пробуйте визуализацию. Представьте, каким станет ваше тело и жизнь, когда вы достигнете цели.
  • добавляйте новизну. Меняйте маршруты пробежек, пробуйте танцы, плавание или новые комплексы упражнений.
  • не забывайте о восстановлении. Сон, медитация, йога и простые прогулки помогают бороться со стрессом и дают энергию для новых тренировок.

Главное — получать удовольствие

Фитнес — это не только про силу и стройность. Это про заботу о себе, про уверенность и про ощущение, что вы контролируете свою жизнь. Важно радоваться каждому шагу, ведь именно он приближает вас к желаемому результату.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo - двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер
Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека
В России планируют ограничение количества банковских карт на человека
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух
Тренировки перестали приносить радость? Вот что поможет вернуть мотивацию
Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.