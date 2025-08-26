Этот вирусный тренд ходьбы 6-6-6 обещает невероятные результаты потери жира

2:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вирусный челлендж из TikTok покоряет мир: всего 72 минуты ходьбы в день обещают снижение веса, уменьшение стресса и укрепление здоровья без тренажерных залов и жестких диет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Тренд основан на трех этапах:

6 минут разминки в спокойном темпе; 60 минут быстрой ходьбы (темп, при котором можно говорить, но не петь); 6 минут заминки для восстановления дыхания и пульса.

Название "6-6-6" вызвало споры из-за ассоциаций с "числом зверя", но авторы метода утверждают, что цифры выбраны для простоты запоминания, а не для символизма. Некоторые пользователи предлагают альтернативное название — "6-60-6", чтобы избежать недоразумений.

Почему это работает?

Сжигание жира: час быстрой ходьбы в зоне умеренной интенсивности (60-70% от максимачного пульса) позволяет тратить до 65% калорий из жировых запасов.

Доступность: метод подходит даже новичкам и людям с ограниченной подвижностью.

Снижение стресса: ритмичная ходьба на свежем воздухе действует как медитация, снижая уровень кортизола.

Соответствие рекомендациям ВОЗ: всего 5 таких тренировок в неделю дают 150 минут умеренной активности, как и советуют врачи, пишет boredpanda.com.

Как начать?

Выберите удобное время: не обязательно 6 утра или 6 вечера — главное, регулярность.

Инвестируйте в обувь: кроссовки с амортизацией уменьшат нагрузку на суставы.

Следите за осанкой: расправьте плечи, смотрите вперед, не сутультесь.

Не пропускайте разминку и заминку: они предотвращают травмы и улучшают результаты.

Что говорят эксперты?

Известный тренер Коллинс Эзех предупреждает: ходьба — отличное начало, но не полноценная замена фитнесу. Для максимального эффекта добавьте:

Силовые тренировки 2-3 раза в неделю;

Растяжку для подвижности суставов;

Интервальные нагрузки (например, подъем в гору).

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

