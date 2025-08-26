Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жар у малыша — сигнал тревоги или защита от вируса: эти сигналы организма нельзя игнорировать
Психологи: беспорядок в доме может быть признаком стресса и тревожности
Уязвимости как источник дохода: раскрыты доходы белых хакеров в России
ПДД по-русски: хочешь покататься — готовь ползарплаты на штрафы
Собаки не боятся смерти: что они понимают в последние минуты, в отличие от людей
Пастельные фасады, цветы на балконах и песто с морским акцентом: эту деревню называют маленькой Лигурией
Кости стареют быстрее мышц: вот как остановить остеопороз с помощью 5 доступных предметов
Для нашей страны это звучит как чудо: Кожевникова рассказала о мечте 11-летнего сына Ивана
Кулинары не рекомендуют накрывать картофель крышкой во время жарки

Этот вирусный тренд ходьбы 6-6-6 обещает невероятные результаты потери жира

2:15
Спорт

Вирусный челлендж из TikTok покоряет мир: всего 72 минуты ходьбы в день обещают снижение веса, уменьшение стресса и укрепление здоровья без тренажерных залов и жестких диет.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Тренд основан на трех этапах:

  1. 6 минут разминки в спокойном темпе;
  2. 60 минут быстрой ходьбы (темп, при котором можно говорить, но не петь);
  3. 6 минут заминки для восстановления дыхания и пульса.

Название "6-6-6" вызвало споры из-за ассоциаций с "числом зверя", но авторы метода утверждают, что цифры выбраны для простоты запоминания, а не для символизма. Некоторые пользователи предлагают альтернативное название — "6-60-6", чтобы избежать недоразумений.

Почему это работает?

Сжигание жира: час быстрой ходьбы в зоне умеренной интенсивности (60-70% от максимачного пульса) позволяет тратить до 65% калорий из жировых запасов.

Доступность: метод подходит даже новичкам и людям с ограниченной подвижностью.

Снижение стресса: ритмичная ходьба на свежем воздухе действует как медитация, снижая уровень кортизола.

Соответствие рекомендациям ВОЗ: всего 5 таких тренировок в неделю дают 150 минут умеренной активности, как и советуют врачи, пишет boredpanda.com.

Как начать?

  • Выберите удобное время: не обязательно 6 утра или 6 вечера — главное, регулярность.
  • Инвестируйте в обувь: кроссовки с амортизацией уменьшат нагрузку на суставы.
  • Следите за осанкой: расправьте плечи, смотрите вперед, не сутультесь.
  • Не пропускайте разминку и заминку: они предотвращают травмы и улучшают результаты.

Что говорят эксперты?

Известный тренер Коллинс Эзех предупреждает: ходьба — отличное начало, но не полноценная замена фитнесу. Для максимального эффекта добавьте:

  • Силовые тренировки 2-3 раза в неделю;
  • Растяжку для подвижности суставов;
  • Интервальные нагрузки (например, подъем в гору).

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты
Красота и стиль
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Последние материалы
Для нашей страны это звучит как чудо: Кожевникова рассказала о мечте 11-летнего сына Ивана
Кулинары не рекомендуют накрывать картофель крышкой во время жарки
Ферментированная рисовая вода снижает потерю влаги и гиперпигментацию кожи
Депутат Анатолий Никитин: копить на достойную пенсию нужно с 35–40 лет
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Кулинары: запеканка из макарон выпекается 20-25 минут при 180 градусах
Leapmotor T03 – городская легенда: 3,62 метра и 395 км хода, идеален для мегаполиса
В Госдуме назвали незаконным увольнение за отказ установить мессенджер Max
Диван превращает просторную комнату в тесную коробку? Вот в чём кроется ошибка планировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.