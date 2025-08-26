Этот вирусный тренд ходьбы 6-6-6 обещает невероятные результаты потери жира

Вирусный челлендж из TikTok покоряет мир: всего 72 минуты ходьбы в день обещают снижение веса, уменьшение стресса и укрепление здоровья без тренажерных залов и жестких диет.
Тренд основан на трех этапах:
Название "6-6-6" вызвало споры из-за ассоциаций с "числом зверя", но авторы метода утверждают, что цифры выбраны для простоты запоминания, а не для символизма. Некоторые пользователи предлагают альтернативное название — "6-60-6", чтобы избежать недоразумений.
Сжигание жира: час быстрой ходьбы в зоне умеренной интенсивности (60-70% от максимачного пульса) позволяет тратить до 65% калорий из жировых запасов.
Доступность: метод подходит даже новичкам и людям с ограниченной подвижностью.
Снижение стресса: ритмичная ходьба на свежем воздухе действует как медитация, снижая уровень кортизола.
Соответствие рекомендациям ВОЗ: всего 5 таких тренировок в неделю дают 150 минут умеренной активности, как и советуют врачи, пишет boredpanda.com.
Известный тренер Коллинс Эзех предупреждает: ходьба — отличное начало, но не полноценная замена фитнесу. Для максимального эффекта добавьте:
