Как тренироваться быстрее и умнее: сплит против фулбоди в битве за результат

2:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сплит-тренировка — один из самых популярных методов силового тренинга. Её используют бодибилдеры, кроссфитеры, стритлифтеры и просто любители зала, которые хотят набрать массу, увеличить силу и проработать отдельные мышцы.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тренировка

В отличие от фулбоди, где тренируется всё тело за одно занятие, сплит-система делит нагрузку: в разные дни включаются разные мышечные группы. Такой подход имеет свои особенности и преимущества.

Как работает сплит

Суть проста: каждая тренировка посвящена одной или нескольким мышечным группам.

Например:

день "верх" — грудь, спина, руки;

день "низ" — ноги и ягодицы.

Количество тренировок может быть разным — от двух до четырёх в неделю, в зависимости от целей, уровня подготовки и времени.

Сплит против фулбоди

Многие считают, что фулбоди подходит новичкам, а сплит — только опытным атлетам. На деле разница не столь очевидна.

Исследования показали: при одинаковом объёме нагрузок рост мышц и силы практически одинаков. Более того, в некоторых экспериментах фулбоди давал даже небольшой прирост. В другом исследовании проверяли влияние формата на 1ПМ (повторный максимум) и снова выяснили: результат выше у тех, кто тренировал всё тело за одно занятие.

Кому подойдёт сплит-тренировка

Формат сплит-тренировок универсален, но больше подходит не новичкам, а тем, кто уже имеет базу и понимает технику упражнений. Такой метод позволяет гибко распределять нагрузку, подстраивая занятия под цели и возможности спортсмена.

Профессиональным атлетам

Бодибилдеры используют сплит, чтобы прорабатывать отстающие группы мышц перед соревнованиями. Стритлифтеры — чтобы уменьшить нагрузку на ноги и облегчить работу на брусьях или перекладине.

Опытным любителям

Для тех, кому удобнее сосредоточиться на одной-двух мышечных зонах за тренировку. Но такие занятия утомляют сильнее, чем фулбоди, поэтому новичкам будет сложнее.

Людям с травмами или ограничениями

При проблемах со спиной, суставами, лишнем весе проще и безопаснее тренировать части тела по отдельности.

Тем, у кого мало времени

Чтобы полноценно нагрузить всё тело, опытному спортсмену понадобится долгое занятие. Сплит позволяет сократить продолжительность тренировки, но при этом придётся заниматься чаще.

Дополнительные техники

Сплит можно сочетать с дроп-сетами — это выполнение подходов без отдыха, с постепенным снижением веса. Такой формат делает тренировку более интенсивной, но сильно утомляет, поэтому использовать его стоит редко.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

