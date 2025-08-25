Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аврора Киба опубликовала новое селфи с Григорием Лепсом
Удивительные результаты: витамин D против хронических заболеваний и старения
Лук против молчаливого кактуса: смесь, которая будит спящие бутоны
Плачу приличные налоги: Шаляпин разразился гневной отповедью на обвинения в тунеядстве
Роботы против человека: почему ИИ проигрывает в движениях — сенсационное исследование
Тайны космоса: как учёные изменили представление о Плутоне
Ученые: владельцы кошек реже болеют и имеют здоровую сердечно-сосудистую систему
Жевательные витамины из крупных онлайн-магазинов проверяют: они могут оказаться опасными для здоровья
Индия готовится к конфронтации: Моди ставит интересы граждан выше давления США

Жёсткий нокаут на ринге: сын Рэмпейджа Джексона в центре скандала

Спорт

Сын бывшего чемпиона UFC Куинтона "Рэмпейджа" Джексона подвергся резкой критике после инцидента на рестлинг-шоу в минувшие выходные.

Дэн Хэнднрсон и Куинтон Днексон
Фото: flirk.com by jamie.lovelock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дэн Хэнднрсон и Куинтон Днексон

Раджа Джексон вышел на ринг, чтобы победить профессионального рестлера Сайко Стю на мероприятии KnokXperience, организованном KnokX Pro в Калифорнии в субботу вечером. Инцидент, транслировавшийся в прямом эфире на Kick, показал, как Джексон швырнул Стю на мат и нанес ему более 20 ударов, прежде чем его оттолкнули другие рестлеры.

Похоже, Стю потерял сознание посреди ринга. Этот момент вызвал споры в социальных сетях.

"Рэмпейдж" Джексон опубликовал заявление на канале в соцсети.

"Хочу развеять дезинформацию о моём сыне Радже. Мне подтвердили, что рестлер (Стюарт Смит, он же Сайко Стю) в сознании и его состояние стабильно. Он неожиданно ударил Раджу по голове за несколько минут до матча Смита. Радже сказали, что он может "отомстить" на ринге, но я думал, что это часть шоу. Это было ошибочное решение, и работа пошла не так", — написал он.

Он добавил, что Раджа — боец ММА, а не профессиональный рестлер, и ему не место в подобном мероприятии.

"Я вообще не оправдываю действий моего сына! Он получил сотрясение мозга во время спарринга всего несколько дней назад и не имел права даже близко подходить к физическому контакту. Как отец, я глубоко обеспокоен его здоровьем и благополучием мистера Смита. Тем не менее, я очень расстроен произошедшим, но сейчас моя главная забота — скорейшее выздоровление мистера Смита. Я приношу извинения от его имени и от имени KICK за сложившуюся ситуацию", — заключил он.

Уточнения

Куинтон Рамон Джексон (англ. Quinton Ramone Jackson; род. 20 июня 1978 года в Мемфисе, Теннесси, США, более известный как Куинтон «Rampage» Джексон) — американский профессиональный боец смешанного стиля, актёр.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Шея как хроникёр: морщины и тусклость выдают то, что ты скрываешь
Где Венеция прячет свои легенды: палаццо, в которых стены помнят больше, чем книги
Дожить до 100 лет: новое исследование раскрывает удивительный секрет здоровья
Недооцененный враг стресса: как 2 литра воды в день спасают от повышенного кортизола
Как предотвратить развитие тихого убийцы? Эксперты дали советы тем, кому за 60 лет
Кофе и счастье: как утренний напиток меняет наше настроение — результаты исследования
Абрикосы могут вызвать аллергическую реакцию у людей с аллергией на пыльцу
Что такое шоколадная киста? Вот что нужно знать о заболевании Бинди Ирвин
Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением
Выкопайте неморозоустойчивые сорта хризантем и храните в погребе зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.