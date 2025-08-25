Жёсткий нокаут на ринге: сын Рэмпейджа Джексона в центре скандала

Сын бывшего чемпиона UFC Куинтона "Рэмпейджа" Джексона подвергся резкой критике после инцидента на рестлинг-шоу в минувшие выходные.

Фото: flirk.com by jamie.lovelock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дэн Хэнднрсон и Куинтон Днексон

Раджа Джексон вышел на ринг, чтобы победить профессионального рестлера Сайко Стю на мероприятии KnokXperience, организованном KnokX Pro в Калифорнии в субботу вечером. Инцидент, транслировавшийся в прямом эфире на Kick, показал, как Джексон швырнул Стю на мат и нанес ему более 20 ударов, прежде чем его оттолкнули другие рестлеры.

Похоже, Стю потерял сознание посреди ринга. Этот момент вызвал споры в социальных сетях.

"Рэмпейдж" Джексон опубликовал заявление на канале в соцсети.

"Хочу развеять дезинформацию о моём сыне Радже. Мне подтвердили, что рестлер (Стюарт Смит, он же Сайко Стю) в сознании и его состояние стабильно. Он неожиданно ударил Раджу по голове за несколько минут до матча Смита. Радже сказали, что он может "отомстить" на ринге, но я думал, что это часть шоу. Это было ошибочное решение, и работа пошла не так", — написал он.

Он добавил, что Раджа — боец ММА, а не профессиональный рестлер, и ему не место в подобном мероприятии.

"Я вообще не оправдываю действий моего сына! Он получил сотрясение мозга во время спарринга всего несколько дней назад и не имел права даже близко подходить к физическому контакту. Как отец, я глубоко обеспокоен его здоровьем и благополучием мистера Смита. Тем не менее, я очень расстроен произошедшим, но сейчас моя главная забота — скорейшее выздоровление мистера Смита. Я приношу извинения от его имени и от имени KICK за сложившуюся ситуацию", — заключил он.

Уточнения

Куинтон Рамон Джексон (англ. Quinton Ramone Jackson; род. 20 июня 1978 года в Мемфисе, Теннесси, США, более известный как Куинтон «Rampage» Джексон) — американский профессиональный боец смешанного стиля, актёр.

