Утренний ритуал на 2 минуты, который меняет тело — лучшее средство от сонливости и тяжести в ногах

Лимфодренажные прыжки — это один из самых простых и эффективных способов запустить организм с утра. Они не требуют специального оборудования, сложных техник или много времени, зато отлично помогают проснуться, разогнать кровь и лимфу, убрать утренние отеки и даже подтянуть фигуру.

Лимфодренажные прыжки

Лимфодренаж — это естественный процесс очистки организма от токсинов и излишков жидкости. В отличие от кровеносной системы, у лимфатической нет «насоса», и циркуляция лимфы напрямую зависит от движений тела.

Прыжки мягко сжимают и расслабляют мышцы, стимулируя отток лимфы. Именно поэтому они считаются одним из самых простых и безопасных способов поддерживать здоровье и хороший тонус.

Кроме того, утренние прыжки активизируют сердечно-сосудистую систему, улучшают метаболизм, укрепляют суставы и мышцы. Главное — начинать их выполнять только после легкой разминки, чтобы подготовить связки.

Прыжки ускоряют метаболизм

Регулярные лимфодренажные прыжки улучшают кровообращение, снабжают клетки кислородом и питательными веществами, а также помогают организму быстрее проснуться.

Они стимулируют выработку гормонов, которые отвечают за бодрость и энергичность, а также помогают быстрее перерабатывать калории.

Отдельный плюс — избавление от лишней жидкости. Утренние прыжки уменьшают отеки, улучшают внешний вид кожи и делают ее более упругой. А еще они запускают выработку эндорфинов — гормонов радости, которые моментально поднимают настроение.

Кому подойдут лимфодренажные прыжки

Эти упражнения особенно полезны:

людям с малоподвижным образом жизни,

офисным работникам,

тем, кто хочет разогнать обмен веществ и зарядиться энергией,

тем, у кого часто бывают утренние отеки.

Противопоказания

Перед началом стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть:

проблемы с суставами или позвоночником,

заболевания сердца или повышенное давление,

избыточный вес (в таком случае лучше начинать с низкоударных упражнений).

Как правильно делать лимфодренажные прыжки

Выполнять их можно и натощак, и после легкого завтрака.

Встаньте прямо, руки держите свободно вдоль тела. Начните с легких прыжков на месте, постепенно увеличивая интенсивность. Следите, чтобы суставы не перегружались. Прыгайте от 1 до 5 минут, постепенно увеличивая продолжительность. Слушайте свое тело: если появляется дискомфорт — снизьте нагрузку или сделайте паузу.

Какие упражнения можно добавить

Чтобы разнообразить тренировку и сделать ее еще эффективнее, добавьте:

берпи — универсальное кардио для всего тела;

прыжки с высоким подъемом коленей — нагрузка на пресс;

прыжки в планке — для мышц кора;

приседания с прыжком — укрепляют ягодицы и ноги.

Уточнения

