Действительно ли нужно есть три раза в день? Эксперты спорят о традиционном правиле

Спорт

Завтрак, обед и ужин всегда были неотъемлемой частью диеты и питания, но необходимо ли это для общего здоровья?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сбалансированный обед

Статистика показывает, что большинство людей едят три раза в день. Однако некоторым сложно придерживаться трёхразового питания, в то время как другие предпочитают питаться чаще, но небольшими порциями.

Серена Пун, сертифицированный диетолог, считает концепцию трёхразового питания "скорее культурной традицией", чем "биологической необходимостью".

"В трёхразовом питании нет никакого волшебства", — сказала она в интервью Fox News Digital. "Важны качество пищи, время приёма пищи и то, насколько хорошо всё это соответствует вашей биологии и образу жизни".

Гибкий режим, такой как два сытных приема пищи и перекус или три сбалансированных приема пищи в течение 10-12 часов, имеет прочное научное обоснование и легко вписывается в большинство современных графиков.

Обзор 2024 года, опубликованный в JAMA, показал, что более низкая частота приёмов пищи, более раннее распределение калорий и ограничение времени приёма пищи приводят к более выраженному снижению веса и улучшению метаболизма, чем традиционный трёхразовый режим, отметила Пун.

"С точки зрения питания и метаболизма, то, что вы едите, важнее, чем когда вы едите", — сказала эксперт.

В другом исследовании, опубликованном в этом году в журнале Nature Medicine, взрослые с избыточным весом или ожирением, которые питались только в течение восьмичасового окна, "снижали висцеральный жир и кардиометаболический риск" так же эффективно, как и стандартное питание.

Чрезвычайно низкая частота приёмов пищи, например, один приём пищи в день, может "усилить чувство голода и создать риск дефицита микронутриентов, поэтому им требуется профессиональная консультация", — предупредила Пун.

Лори Райт, доктор философии, зарегистрированный диетолог, согласилась с тем, что идея трёхразового питания — культурное явление, сформировавшееся в основном под влиянием социальных норм, рабочего графика и индустриализации, а не научных данных.

"С точки зрения питания и обмена веществ для большинства людей то, что вы едите, важнее, чем-то, когда вы едите", — сказала она.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

